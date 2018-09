Megkérdőjelezte Márki-Zay a migráns által elkövetett erőszakot

Az MTI beszámolója szerint a szeptember 9-ei esetet felháborítónak nevezte a kormány nevében Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója, Budapest rendőrfőkapitánya pedig bruttó egymillió forint nyomravezetői díjat ajánlott fel az ügyben, végül Ausztriában fogták el a férfit.A migráns által elkövetett nemi erőszakot több nyilvános szereplésén is megkérdőjelezte Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester. A Pormenad.hu azt írja, a vásárhelyi közgyűlés szeptember 14-ei ülésén, majd két nappal később a közösségi oldalán élő adásban is arról beszélt, „könnyen lehet, hogy meg sem történt, én nem tudom, mert ilyeneket is lehetett olvasni".A 18 éves Sarhadi Bilal Ahmad rovásán a rendőrség szerint egy szexuális erőszak és két szeméremsértés, újabb sajtóhírek szerint pedig még egy nemi erőszak is lehet.