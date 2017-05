Megkezdődött Orbán Viktor a Tramtrainről és a CEU-ról is beszélt - Élő videó

Orbán Viktor 2012-ben "kikérte" Lázár Jánost a Vásárhelyektől. Az érdekessége pedig, hogy szerepel rajta egy tévéképernyő, amin épp Hegyi Endre látható. A szobornál történt képcserekkor ezt a kis történetet mesélte el a fényképész Orbán Viktornak, aki aláírta a fotót és cserébe kért egy másikat, amit pedig Hegyi Endrével íratott alá és ezt el is tette. Hegyi Endre fényképész pedig egy képet íratott alá és ő is aláírt egyet Orbán Viktornak. Az aláíratott kép egyébként akkor készült, amikor. Az érdekessége pedig, hogy szerepel rajta egy tévéképernyő, amin épp Hegyi Endre látható. A szobornál történt képcserekkor ezt a kis történetet mesélte el a fényképész Orbán Viktornak, aki aláírta a fotót és cserébe kért egy másikat, amit pedig Hegyi Endrével íratott alá és ezt el is tette.

A magyar-amerikai kapcsolatok nem indokolják a négyszemközti találkozót Trumppal.Most is egy társaságban voltak, de más országokkal szerinte van mit megbeszélnie (Trumpnak).Összességében jobb a kapcsolat a két ország között, mint eddig volt. Ha indokolt, vagy sürgős lenne a találkozó Trumppal, megoldható lenne, de Magyarország ügyeit itthon kell megoldani.Szerinte mindig egy egyetemről beszélnek, amikor kettő másik amerikai egyetem is érintett. Az egyikkel amelyik Maryland államhoz tartozik, már meg állapodtak. És szerinte rendeződik a CEU ügye is szeptemberre.Orbán Viktor elmondta, hogy ami ma történt, az egy szándéknyilvánítás volt. Ő úgy gondolja, hogy nem abszolút mértékben drága a Tramtrain, hanem az egységára magas. Hozzátette, hogy szerinte az lenne az ideális, ha a Tramtrain nem Szegedig, hanem sokkal tovább futna. Ezért tárgyalni szándékozik a Szerbiával és az Európai Unióval. Ha lesz megállapodás, akkor költenek.Az Index vette észre, hogy amikor egy férfi aláírásokat kér fotókra, amik akkor készültek, amikor Orbán „kikérte" a várostól Lázárt, mondván, miniszterként szüksége van rá, Lázár felveti Orbánnak, hogy majd mondhatja a sajtótájékoztatón: a jó híre az, hogy a város kap pénzt, a rossz pedig az, hogy visszaadja Lázárt. Orbán erre felveti, hogy azt fogja mondani: a lízing lejárt, most döntést kell hozni, mi legyen, mondjanak egy számot - írja a 444.hu Lázárnak ez annyira tetszett, hogy ötször elmondta, milyen jó volt a poén. Orbán Viktor már a városházán van. Szabó István az alaptörvény egy példányát íratta alá vele, Szokolay Jennyfer egy szelfit készített,

Egyelőre nyugalom van Hódmezővásárhelyen

Orbán Viktor miniszterelnök délelőtt érkezik a városba, de a rendőrség nem zár le utcákat – tudtuk meg a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtósától.A Modern Városok Program utolsó állomásaként a kormányfő megállapodást ír alá Almási Istvánnal, a város polgármesterével, utána közös sajtótájékoztatón ismertetik, hogy a kormány Vásárhely milyen fejlesztéseit mennyivel támogatja.

A Békéscsaba, Szeged, Vásárhely, Szabadka együttműködést, ehhez kapcsolódva ais Orbán Viktor figyelmébe ajánlják holnap Vásárhelyen, erről nemrég Lázár János országgyűlési képviselő, Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. A kormányfő a Modern Városok Program utolsó állomásaként holnap látogat Vásárhelyre. A tavaly októberi közgyűlésen Almási István polgármester bejelentette: a programban azt kérik Orbán Viktortól, támogassa a Bethlen Gábor Református Gimnázium felújítását és bővítését. A beruházás mintegy 2,2 milliárd forintba kerülne. Biztosan szóba kerül a tramtrain is, amelynek megvalósítását Lázár János javaslatára felfüggesztették – a költségek ugyanis az előzetesen tervezetthez képest több mint duplájára nőttek. Az új városi könyvtár építése is része lehet a megállapodásnak, amit 11 és 12 óra között írnak alá.Szerettünk volna többet megtudni Orbán Viktor vásárhelyi tartózkodásáról. Kíváncsiak voltunk, és megkérdeztük, mikor érkezik a városba, van-e a hivataloson kívül más programja, ellátogat-e valahova, hol ebédel, milyen biztonsági intézkedéseket alkalmaznak, esetleg Vásárhelyen éjszakázik-e – volt már rá példa. Havasi Bertalan helyettes államtitkár erre megismételte az aláírás és a sajtótájékoztató időpontját és a regisztráció menetét, kérdéseinkre azonban nem válaszolt. Azt viszont más forrásból megtudtuk, hogy a Terrorelhárítási Központ munkatársai a kormányfő érkezése előtt átvizsgálják a városházát. A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadás rendje nem változik holnap délelőtt.