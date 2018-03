Meglepetés! A 41 éves ˝piroskát˝ 20 évvel fiatalabbra cserélték - Szirénázva érkezett meg az ajándék tűzoltóautó

Rózsa Szilveszter elmondta, a régi tűzoltófecskendőt (bal oldali jármű) szeretnék egy olyan önkéntes egyesületnek továbbadni, amelyiknek még nincs tűzoltóautója. Fotó: Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület

– Éves közgyűlésünket tartottuk. Szirénázásra kaptuk fel a fejünket. Mindenki nyúlt a mobiltelefonja után, hogy hová kell menni, hol van tűz? Ha ugyanis a segítségünket kérik, akkor arról telefonon kapunk értesítést – mondta Rózsa Szilveszter, a mártélyi Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület elnöke.– Nem volt tűz. A tűzoltóautónk érkezett meg, amit a Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól nyertük pályázaton. Mi, helyiek csak Borsos József polgármesterrel ketten tudtuk, hogy kedvezően bírálták el a pályázatunkat. Egyesületünk tagjainak ez meglepetés volt. Látni kellett volna a boldog arcokat – mesélte az elnök.

A mártélyi önkénteseknek eddig is volt tűzoltóautójuk, a „kis piroska", ami idén lesz 41 éves. Az új jármű 20 évvel fiatalabb. Eddig a hódmezővásárhelyi hivatásosok használták. A járműre pályázni kellett. – Reméljük, hétvégére már csatasorba állíthatjuk – mondta Rózsa Szilveszter.A mártélyi önkéntes tűzoltók évente 12-14 esetben vonulnak. Tavaly 7 műszaki mentéshez és 5 tűzesethez riasztották őket. – Tűznél minden másodperc számít. Sajnos láttunk már 10-12 perc alatt tetőt szénné égni. Ha baj van, mi, önkéntesek itt, Mártélyon 3–5 perc alatt kiérünk a helyszínre, és megkezdjük az oltást addig is, amíg Vásárhelyről megérkeznek a hivatásos tűzoltók – mutatott rá az elnök.A mártélyi önkéntes tűzoltók idén még szeretnének egy betonplaccot építeni a tűzoltószertár elé. Ebben az évben is szeretnék megrendezni a katasztrófavédelmi tábort, ami tavaly nagy sikert aratott a diákok körében.