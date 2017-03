Meglepte a régészeket a germán katona

Jól halad az elkerülő út építése



A különleges régészeti lelet nem befolyásolja az elkerülő út építését – tudtuk meg Karcagi Orsolyától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. kommunikációs igazgatójától. A kivitelezés ütemterv szerint halad, várhatóan egy év múlva készül el a 12,7 kilométer hosszú szakasz.

– Egy 2–4. századi szarmata temetőt tártunk fel Hódmezővásárhely határában. Számunkra is meglepetést okozott, hogy az egyikben egy germán harcos csontjaira és tárgyaira bukkantunk – mutatta az emberi csontokat Varga Sándor ásatásvezető, a Móra Ferenc Múzeum régésze a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. A ritka leletet a 47-es főút épülő elkerülő szakaszánál találták, ott, ahol az új út a 45-ös főúttal találkozik.– Szokatlan a harcos termete, erős csontozata is. A combcsontja 50 centiméter hosszú, de a többi csont is arra utal, hogy legalább kétméteres magasságú lehetett a férfi. Az antropológusok feladata lesz a pontos magassága, illetve az életkora meghatározása. Hogy hogyan került ide ez a harcos, erre majd a további kutatások adnak választ. Germánok ugyanis nem éltek akkortájt Hódmezővásárhely környékén. A Felső-Tisza vonalától északra, illetve a mai Szlovákia területén viszont igen.Varga Sándor elmondta, a germán férfi sírja mélyebb, mint ugyanabban a temetőben a szarmatáké. A harcost szarmata rítus szerint temették el, de a mellé helyezett tárgyak utalnak a származására.A nagy termetű katona sírjából több, régészeti szempontból értékes tárgy is előkerült, például a koporsóhoz támasztott fapajzs fémrészei, egy ezüstből készült érme, ugyancsak ezüst övcsat, szíjvég, szíjelosztó karika. Eredeti helyzetében maradt meg egy 40 centi hosszúságú dárda. A sírt egyébként kirabolták, valószínűleg nem sokkal a temetés után.– A harcos mellkasánál bolygatták meg a sírt. Ez arra utal, hogy a kortársai tették. Ha 100-150 évvel később történt volna, az egész sírt felásták volna a rablók – ismertette Varga Sándor. A csontokat a fotózások után kiemelik a sírból. Szakemberek vizsgálják, majd a hódmezővásárhelyi leletanyagba kerül.