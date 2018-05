Megmarcangolta a fiatal nőt egy pitbull - a combjából kiharapott egy darabot a kutya

Lehet, hogy csibészeltették



Filó Andor agresszív kutyák rehabilitációjával foglalkozó szakember szerint ha egy pitbull emberre támad, annak oka a nem megfelelő tartásban keresendő. – Ha ilyen kutyával fordulnak hozzám, mindig megvizsgálom az előéletüket. Előfordulhat, hogy csibészeltették, vagy emberre uszították valamikor. Az biztos, hogy nincs kontrollja. Önfejű kutyává vált, de ez nem a fajta problémája, előfordulhat egy tacsival is. Ezért a gazda a felelős – jelentette ki.

A kézbesítő is megjárta

– Sikoltozásra lettünk figyelmesek. A kutyamorgást is hallva, sejtettük, hogy mi történhetett. Egy lapáttal a kezemben rohantam ki az utcára, de akkor már a szomszéd a vasrúddal ütötte a kutyát. A kis hölgy a földön feküdt, jó, hogy nem harapta el a harci kutya a torkát. Anita combjából hiányzott egy darab, és iszonyatosan vérzett mindenütt. A lányom közben hívta a mentőket – mondta egy utcabeli.

Halálfélelme volt

A környék lakói szerint a kerítés alatt kibújhattak a kutyák, illetve oldalról is ki tudták feszíteni.

Fotó: Kovács Erika

A most emberre támadó két kutyának van gazdája. A 26 éves férfi ellen a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségének gyanúja miatt rendelt el nyomozást. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki.

Enyhe a törvény

Én letöltendő börtönbüntetéssel sújtanám azokat a kutyatartókat, akik miatt ilyen tragédiák történnek

– A nevelt lányommal költözködtünk a Thököly utcából az Iskola utcába. Anita kutyáját gyalog vittük át az új otthonunkba. Már visszafelé jöttünk, kutya nélkül, amikor a Szántó Kovács János utcán megtörtént a baj – mondta az áldozat nevelőapja, Bánlaki Imre. A kutyatámadás május 1-jén reggel, fél 9 körül történt.– Csak Anitára támadtak, rám nem. A nagyobbikat lerúgtam, az arrébb szaladt. A másikat hiába ütöttem, rúgtam, csak tépte, marta Anitát. A kiabálásra végül az egyik házból kiszaladt egy fiatalember. Vasrúddal ütötte a kutya fejét, mire végre elfutott. Ha az a férfi nem jön ki, nem is tudom, hogy mi lett volna. Ezúton is köszönjük a segítséget! – mondta Bánlaki Imre.Nem ez volt az első eset, hogy a két kutya emberre támadt. Az utca lakói mesélték, hogy nemrég fölkergették a fára a kutyatulajdonos család egyik tagját. A Kinizsi utcában az újságkihordó is megjárta velük. Más egy órán át az autójában ült: nem mert kiszállni a vérszomjas kutyák miatt.– Először az ügyelet ért ki, aztán a mentő és a mentőhelikopter. Jöttek a rendőrök is. Akkor már vagy száz ember tódult ki az utcára. Szörnyű, ami történt, de ez sajnos várható volt. A hősiesen viselkedő fiatalember sem véletlenül nyúlt a vasrúdért. Elő volt készítve, mert úgy tudjuk, már korábban is szükség volt rá a kutyák miatt – tette hozzá egy másik szomszéd.A fiatal hölgyet, Bajó Anitát a szentesi kórház baleseti sebészetén ápolják. A fájdalmait gyógyszerekkel csillapítják. Anita lelkileg is nagyon összetört. A kutyák megmarcangolták a bal combját, lábszárát és a lábfejét. A bal kezén két ujja, a jobbon pedig egy be van kötve. Utóbbi sérüléseket akkor szerezte, amikor megpróbálta szétfeszíteni a harci kutya száját.– Ugyanolyan amerikai staffordshire terrier-pitbull keverékem van, mint ami rám támadt. Nem tudom, hogy mit csináljak vele... Soha nem bántott, nagyon szeretem, imádom, de félni fogok tőle is... – mondta sírva. – Pillanatok alatt történt az egész... Apa az egyiket elrugdosta. A vasrudas férfi az utolsó pillanatban ért oda. Pont akkor rántott le a földre a kutya. Nem tudom, mi lett volna, ha a mellkasomat, arcomat is szétszedi. Halálfélelmem volt. Azt mondták, a combomból egy izomdarabot is kitépett. Nem tudok lábra állni. A sérüléseim örökre látszani fognak – mondta a fiatal nő.A mindszentieket nagyon felháborították a történtek. Két hónapja írtunk arról, hogy ugyancsak a Dózsa-telepen egy kutyát gyilkoltak le az utcán randalírozó ebek. Hogy azok-e, amelyek most Bajó Anitára támadtak, vagy sem, azt nem tudjuk (2018. március 1.:). Szőke Marcell, aki akkor a kertjük végében megtalálta a kutyatetemet, már március elején felhívta a figyelmet, hogy több harci jellegű kutya riogatja a Dózsa-telepieket, gazdások és gazdátlanok egyaránt. Úgy hallotta, a környéken valakik szaporították a kutyákat, és beltenyészet alakult ki. A kölykök nem kellettek senkinek, ezért szélnek eresztették őket. A mindszentiek arról is beszélnek, hogy nyaranta egyesek csibészeltetik, uszítják egymás ellen a kutyákat. Éjjelente hallani a fájdalmas vonyításukat.Zsótér Károly, Mindszent polgármestere is értesült a kutyatámadásról. – A támadó kutyák gazdáival már több problémánk volt. A családtagok egyszer az orvosi ügyelet ápolójára támadtak. A kutyáik miatt pedig az önkormányzat többször is intézkedett. Az utcán embereket riogató kutyákat elvitettük a sintérrel, de a gazdái mindig visszavették, egyszer visszalopták őket. Ez a mostani, szörnyű eset, remélem, hogy a törvényalkotóknak is figyelmeztetés lesz. Szigorúbban kellene venni ezt a kérdést. A polgármesteri eskümben felesküdtem az Alaptörvényre. Benne van, hogy Magyarország törvényeit megtartom és megtartatom. Ennél az esetnél sajnos megbillent bennem az eskü. Ugyanis olyan gyenge a törvényi szabályozás, hogy az elkövetők nevetve ismétlik meg.– közölte Zsótér Károly, aki a szigorítás érdekében a térség országgyűlési képviselőjéhez fordul. A polgármester elmondta azt is, a hatékony fellépés érdekében a járási hivatal és a megyei kormányhivatal vezetőjével is felveszi a kapcsolatot.Kerestük a kutyák gazdáját, de csengetésünkre nem jött ki senki a házból.