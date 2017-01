Megmenekült a szürke gém

Az állatvédő törölközőbe tekerte, zsákba tette, hogy ne tudjon nagyon vergődni. Fotó: Göncz Gábor

– Telefonon jelezték a vásárhelyiek, hogy a Kása erdő csatornájánál egy legyengült szürke gém van – mondta Göncz Gábor , az Állatmentés Örökké Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.– Egy madarász ismerősöm azt javasolta, vigyek neki halat, hogy erőre kapjon. A horgászboltban vásároltam csalihalat, azzal etettem három napig, úgy, hogy tisztes távolból dobáltam. Elfogadta, megette, de harmadnapra mégis rosszabb lett az állapota. Ennek az volt az oka, hogy időközben híre futott a környékben. Sokan mentek oda nézelődni. Mivel vadon élő madár, természetesen zavarta az emberek jelenléte, akik, ezt magam is láttam, sok esetben kutyákkal mentek a közelébe. Ezekben a mínuszokban az, hogy felszáll, és kicsit arrébb repül, a gémnek rendkívül sok energiáját felemésztette. Telefonon konzultáltam a Hortobágyi Madárkórház vezetőjével. Ő mondta, hogy nincs mese, be kell fogni a madarat. Ehhez megvannak a megfelelő eszközeim. Állatorvoshoz is elvittem. Sérülései nem voltak. Már a fűtött autóban is láthatóan felélénkült. A Szegedi Vadaspark befogadta. Azóta arról tájékoztattak, hogy eszik, és jól van.