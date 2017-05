Megnyitott a vásárhelyi állattenyésztési vásár - galériával

Kerülőutak



Az állattenyésztési napok miatt forgalmi torlódás várható a 47-es főúton csütörtöktől szombatig. A vásárhelyieknek, illetve a Szeged, Makó, Földeák és Békéssámson felől érkezőknek a rendőrség javasolja a déli elkerülő, 4414-es számú út–Síp utca–Széchenyi tér–Bajcsy-Zsilinszky–Gonda–Mátyás–Klauzál utca útvonalat. Ez elérhető még a Kálvin térről a Bajcsy-Zsilinszkyre kihajtva, és balra fordulva a Gonda utcára. Pár perc alatt megközelíthető a rendezvény a Kutasi útról jobbra fordulva a Simonyi utcára, a végén balra tartva a Klauzál utcára. Torlódás esetén a járművezetők a Halesz sorra is lekanyarodhatnak. Térképeket találnak itt

Belépő a helyszínen 1500 forintért váltható – ugyanennyibe kerül a parkolás is –, a 18 éven aluliak ingyen mehetnek be. Lapunk szegedi, vásárhelyi, makói és szentesi ügyfélszolgálatain elővételben is válthatnak jegyeket. Így elkerülhető a sorban állás a helyszínen, és még olcsóbb is a belépő: előfizetői kedvezménnyel 1350 forint.A 9 órai megnyitót követően futószalagon következtek a különböző állatbírálatok, szépségversenyek a szarvasmarháknak, lovaknak, juhoknak, kecskéknek és sertéseknek. Lesz baromfi és hal fajtabemutató is. Pénteken és szombaton kutyasuli, csikós-, lovastorna- és fogatbemutató, magyarvizsla-show és bemutató fejés. A gyerekeket mindhárom napon játszópark várja. A főzőversenyek is egymást követik vad-, marha- és sertéshúsból, előbbire 12, utóbbi kettőre 20 csapat nevezett.A népszerű juhnyírási bemutató szombaton 15.30-kor kezdődik a D szektorban, a XXIII. Szent György-napi juhásztalálkozó keretében.