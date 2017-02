Megosztja a Liget sori lakókat a kivágásra ítélt nyárfák sorsa

Újra megnézik



Most a Liget sor végén 9 ép és 4 legallyazott nyárfa van, az elején 7 ép – ebből kettő egymást támasztja, úgy tudjuk, a párt meghagyják –, és szintén 4 lecsupaszított törzs. A megmaradtak állapotát újra szakértők vizsgálják meg. A fák sorsáról a jövő héten fórumon tájékoztatják a Liget soron élőket – tudtuk meg Hegedűs Zoltántól.

B. Kovács Ferencné és lányai kezdeményezték a fák védelmében az aláírásgyűjtést. Fotó: Imre Péter

– Majdnem sírva fakadtam, amikor egyszer hazajövet láttam, mit művelnek az úttest és a Kása-erdő közötti nyárfákkal. Sokat kivágták, és minket, Liget sori lakókat nem is értesítettek erről – mondta a vásárhelyi Czuczi Bernadett . Azzal folytatta: ilyen szépséget fotóznak, festenek, nem irtanak.A munka azonban leállt – erre Mágori Sándor fényképészmester hívta fel a figyelmünket. Ahogy azt annak idején megírtuk, a család autója megsérült egy lezuhanó faágtól (2016. június 24.: Korhadt faág zuhant az autóra Vásárhelyen).– Sajnáltuk a szép fákat, és egyáltalán nem volt mind korhadt – mondta _%B. Kovács Ferencné Emőke%_, aki lányaival aláírásgyűjtést kezdeményezett a kanadai nyárfák megmentéséért.

– Nyáron az út fölé boruló lombkoronával árnyat adtak, a város minden részéről szívesen jöttek ide sétálni az emberek. Ennek vége – tette hozzá. A Liget sor 42 házának 31 lakója írta alá ívüket, amit elküldtek Lázár János országgyűlési képviselőnek és Hegedűs Zoltán alpolgármesternek. A munka leállt, addig 17 fát vágtak ki.Nem mindenki csatlakozott. Éva azt hangsúlyozta, a fákat szakemberek vizsgálták meg, és határoztak úgy, ki kell vágni azokat, mert veszélyesek lehetnek az arra járókra.– Ha már elkezdték, csinálják végig, vágjanak ki minden beteg fát.Így vélekedett Terézia is, az előttük álló fát vihar csavarta ki. Szerencsére oldalra dőlt, nem rongálta meg az elektromos hálózat vezetékeit és a házukat sem. – Félünk, balesetveszélyesek, bármikor kidőlhetnek, embereket, járműveket veszélyeztetve. Többen sétálnak erre babakocsival – mondta.Emőke egyik lánya, Kati kísért végig a megcsonkított nyárfasoron. Nemsokára csatlakozott a házából kijövő Elek Sándorné. Kiderült, azt hitte, én döntök a fákról, de az újságírónak is volt mondanivalója: – Két éve a mi autónkra is rázuhant egy korhadt faág. Hozzák rendbe a Kása-erdőt itt is úgy, mint a Nagy András János utca felől, ahhoz viszont ki kell vágni a nyárfákat – jelentette ki. Az első mondatok után megfeledkezett rólam, és már Katival vitatkozott, mindketten sorolták az érveiket.