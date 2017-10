Mégse bontanak panelt Vásárhelyen?

150 évig is bírhatják



Vágó János önkormányzati képviselő a szerdai fórumon azt mondta, a panelek élettartama 50 év. 5-10 év múlva akár életveszélyesek is lehetnek. A szakemberek ezzel szemben azt mondják: statikailag a szerkezet 150 évig is bírhatja. Egy lapunknak nyilatkozó statikus, Lakatos László három éve arról beszélt, a panelekkel nincs szerkezeti probléma, megfelelő betonminőséggel készültek (2014. január 6.: 50 évre tervezték a paneleket, 150 lehet belőle).

A Csengettyű köziek szándéknyilatkozaton jelezhetik, ha eladnák a lakásukat a városnak.

Fotó: Kovács Erika

– Az a javaslat hangzott el (a városvezetés részéről – a szerk.), és szívesen vágunk bele önökkel, hogy valamelyik 10 emeletes épületblokkot nézzük ki, és ha a lakókkal meg lehet állapodni, kizárólag csak akkor, egy visszabontási programot indítunk el. Ilyen még nem volt Magyarországon. Valahol érdemes elkezdeni. És ha itt van elég bátorság és együttműködő polgári véna az itt élőkben, akkor miért ne kezdjük meg ezt a programot önöknél, Hódmezővásárhelyen? – mindezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta május 26-án, vásárhelyi látogatásán . A mintaprogramra a Csengettyű közi 210 lakásos szalagpanelt jelölte ki júniusban a képviselő-testület. Mindenki hangsúlyozta, nincs kényszer, első körben csupán arra kíváncsiak, mit szólnak ehhez az érintettek. Lapunk is megkérdezte többször is a lakókat. A kép vegyes volt. Akadtak, akik azonnal elköltöztek volna, főleg, hogy a lakás ára mellé támogatást is kapnának, mások pedig semmi pénzért nem mennének el.Orbán Viktor tehát még panelvisszabontásról beszélt, de a napokban megtartott lakógyűléseken, amelyeken a 210 lakás tulajdonosát tájékoztatták a lehetőségekről, a városvezetés már csak mintaprogramként, illetve minőségi otthonteremtési programként említette a Csengettyű közt.Megkérdeztük Hegedűs Zoltán alpolgármestert, végleg lekerült-e a napirendről a panelvisszabontás.– A Modern Városok Program még nem indult el. A Hódmezővásárhelyhez kapcsolódó kormányhatározat sem jelent meg. Most ott tartunk, hogy szeretnénk mintát szolgáltatni arra, hogyan lehet a panelben élők számára jobb minőségű lakhatást biztosítani. A sajtónak is köszönhetően a Csengettyű köziek tudják, hogy a városnak ezzel a panelépülettel tervei vannak. Ez azért fontos, mert az országban sok ilyen panelház van, amelyek lényegében időzített bombák. Sok esetben a panel áránál is többe kerülne a felújítás. Nem mindenki tudna ezzel az anyagi teherrel megküzdeni. Ezért szeretnénk segíteni. A Csengettyű köziek közül 9-en kerestek meg bennünket, hogy szeretnék eladni a lakásukat. Mi pedig támogatjuk, hogy jobb körülmények közé költözzenek – mondta. Ezért kérte az önkormányzat a közös képviselőket, hogy szervezzék meg a lakógyűléseket. A városvezetés szerette volna megtudni, mit gondol a többi 201 lakás tulajdonosa.

– Összegyűjtöttük a kérdéseket, felvetéseket. Ezek alapján készítünk egy programtervet. Látható módon nem mindenkit érdekel a lehetőség. Akik ellenben el szeretnének onnan költözni, azoknak segítünk. Itt tartunk jelenleg – tette hozzá.Ismételt kérdésünkre, hogy lesz-e valaha panelbontás, Hegedűs azt mondta: ezt majd a tulajdonosok meg az idő dönti el.Mint megírtuk, maximum 12 millió forintot kaphatnak a Csengettyű köziek, hogy új életet kezdjenek egy másik, jobb minőségű, esetleg nagyobb lakásban valahol máshol a városban. Ez az összeg a lakás árát és a támogatást is tartalmazza. Az állam finanszírozná a Modern Városok Program részeként. Az esetleg üressé váló lakásokat pedig közcélra hasznosítanák.