Megsétáltatták a mindszenti strand homokját?

Hétfőn már nem tátongott lyuk a strand oldalán. Telepakolták homokkal. Fotó: Kovács Erika

Szombaton ezt látta olvasónk.

Akkor már nem volt lyuk, sőt, az olvasói fotón látható rész púposra volt tömve homokkal. Szépen el is simították a tetejét, csak a munkagép keréknyoma látszott. A körülbelül 12×7 méteres terület kirítt a környezetéből.– Gyakran járok le a strandnál a Tiszához, ilyenkor is. Csak gyönyörködöm a vízben. Legutóbb feltűnt, hogy hiányzik egy részen a homok – mondta olvasónk. Arról is beszélt, hogy a közösségi oldalon valaki egy fotót is közzétett a „dolgozó" markolóról. Szerinte lehet, hogy a „lebukás" miatt vitték vissza a homokot.– Önkormányzatunk nem rendelt semmilyen munkát a strandon – szögezte le érdeklődésünkre Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Természetesen minden évben végeznek partrendezést, amihez minden engedélyük megvan.– De most nem végeztünk semmilyen munkát a strandon, nem hozattunk el homokot. Ha bárki ilyet tett, illetéktelenül, engedély nélkül tette – mondta a polgármester. Zsótér Károly azt javasolta, legközelebb, ha valaki azt látja, hogy homokot visznek el a strandról, jelezze a rendőrségnek.