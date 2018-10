Megszűnik a Vásárhelyi Televízió

A város továbbra sem járul hozzá a Vásárhelyi Televízió működéséhez, így a több mint 30 éves médium ebben a hónapban megszűnik – írja a promenad.hu. A portál szerint a tévé dolgozói tegnapra kaptak időpontot Márki-Zay Péter polgármesterhez, hogy tárgyaljanak a kialakult helyzetről. Mint azt lapunk is megírta, a városvezetés a tavaly decemberben megszavazott közgyűlési rendelet ellenére nem biztosítja a televízió működéséhez szükséges forrást.



A találkozó után Rókus Ákos, a médiumot üzemeltető Szerdahelyi NKft. ügyvezetője elmondta, az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem látnak lehetőséget arra, hogy a televízió továbbra is működőképes legyen, emiatt még ebben a hónapban befejezi működését a médium. A következő hetekben megkezdődik a kft. végelszámolása, így a dolgozók a cég vagyonából megkapják majd fizetésüket.



A promenad.hu azt írja, Márki-Zay Péter szerint a Vásárhely csődközeli állapotban van, így nem tudják megmenteni a tévét. A polgármester úgy véli, a VTV leghamarabb egy év múlva indulhat újra. Addig azt tervezik, hogy a Szegedi Televízióban lesz híradó a vásárhelyi hírekről, illetve itt közvetítik majd a városi közgyűlést is.