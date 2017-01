Megszüntették a csütörtöki piacot

– Erősebb piaci napot szüntettek meg, a keddi lényegesen gyengébb volt, legalábbis nekem – osztotta meg velünk tapasztalatait Balogh Gyula , aki többek között kávét és csokoládét kínál a vásárhelyi piacon. Hozzátette: négy piacos napból szinte lehetetlen kigazdálkodni a 75 ezer forintos tb-t, a könyvelői díjat, a helypénzt és egyéb kiadásokat.Január 1-jétől az üzemeltető Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. Vásárhelyen megszüntette a csütörtöki piaci napot – akkor nagyrészt ruhát, háztartási cikkeket kínáltak. A piac így már a hétfővel és a szerdával együtt 3 napig van zárva. A házi mézet áruló Bakos Istvánné azt mondta, a család miatt évek óta kihagyják a csütörtököt. Ugyanígy tesz a ruhákat áruló Piri Ágoston , és közölte: nagyon kevesen voltak azon a napon, a csütörtök önmagát szüntette meg. Egyébként ez a döntés csak az asztalon árusítókat érinti, a bolttulajdonosok – a törvény szerint – mindennap nyitva tarthatnak.Két árus, Bullás Márta és Tamás László kerek-perec közölte: nem veszik tudomásul a döntést, mert hivatalos értesítést nem kaptak róla. Úgy emlékeznek, a tavaly decemberi fórumon is csak annyi hangzott el, jövőre megszüntetik. De azt nem mondták, hogy rögtön január 1-jétől.– Az első hónapok mindig gyengébbek, de az év nem annyiból áll, tavasszal, nyáron, ősszel a csütörtök is forgalmasabb. Jelentős bevételt vesznek ki a zsebünkből – vélekedett Tamás László. A fehérneműkkel foglalkozó Törökné Márkus Edit ezt azzal toldotta meg: a fórumra azért nem mentek el többen, mert az arról értesítő szórólapon nem tüntették fel a témát. A szokásos panaszkodást, vádaskodást, veszekedést pedig nem akarták végighallgatni. Megerősítette: hivatalos értesítést még nem kaptak a csütörtöki piaci nap megszüntetéséről.– Azért határoztunk így, mert az utóbbi időben többször előfordult, csütörtökön a helypénzből egy fillér bevételünk sem volt. Tulajdonképpen az érdektelenség döntött. A várható változásról fórumokat tartottunk, azokra is alig jöttek el – mondta Magyar József , a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. üzemeltetési igazgatója.Azzal folytatta, a bolttulajdonosokat nem éri kár, mert az árufeltöltést hátul a szervizút kapuján behajtva megoldhatják, mint eddig hétfőn és szerdán, mikor szintén zárva tartanak. Befejeződik a piac körbekerítése, a kerékpárút felőli korlátokat, mintegy 300 méter hosszan, kerítés váltja fel. Ez azért fontos, mert így válik ellenőrizhetővé a zárvatartás.