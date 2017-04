Megszűrték a székkutasiakat - nem kellett a vizsgálatokért a városba utazni

Csikós Miklósné kíváncsi volt, milyen állapotban vannak a csontjai. Fotó: Kovács Erika

– Sajnos hatvan fölött már könnyen előjöhet valami betegség. Kíváncsiak voltunk, kimutat-e valamit a szűrés – mondta Böjti Gáborné, aki a férjével együtt vett részt több vizsgálaton. Szombaton Székkutason Házhoz jön az egészség címmel szervezett egészségnapot a hódmezővásárhelyi EVP Egészségfejlesztési Iroda. Többek között lehetett vérnyomást, koleszterinszintet méretni. Kiszámolták bárki testtömegindexét. A 45 év feletti nők csontsűrűségmérést, a hasonló korú férfiak prosztataszűrést is kérhettek. Az anyajegyeket is lehetett ellenőriztetni. – Évtizedekig állómunkát végeztem, fodrász voltam. Időnként a lábaim és a kezeim is zsibbadnak. Ezért jelentkeztem érszűkület-vizsgálatra. Szerencsére negatív lett.– Én a prosztata-rizikószűrésnek és az anyajegyvizsgálatnak vetettem alá magam – vette át a szót Böjti Gábor. – Megnyugodtam, hogy nincs baj. Jó érzéssel megyünk haza.

– Átestem már egy szörnyű betegségen, szerencsére meggyógyítottak. Azóta átértékelődtek az egészséggel kapcsolatos dolgok – említette meg Lázár Sándorné. A 74 éves asszony minden vizsgálatot igénybe vett, amit lehetett. – Jó dolog, hogy a helyünkbe hozták a vizsgálatokat, bár mi a férjemmel, ha kell, Vásárhelyre is elmegyünk, mert fontosnak tartjuk a szűréseket. Eljárunk évente tüdőszűrésre, én emlőszűrésre is.– Elértem azt a kort, amikor a férfiaknak ajánlják a prosztata-rizikószűrést. Gondoltam, ha helybe jön a lehetőség, akkor nem hagyom ki. Vért vettek az ujjamból, kérdőívet töltöttem ki. Jó lett az eredmény – tudtuk meg Varga Ferenctől. – Ha már itt voltam, a többi vizsgálatra is bejelentkeztem. Ha baj van, derüljön ki minél hamarabb. A táppénz karcsú, jobb a megelőzés!– Többségében idősebbek vettek részt a vizsgálatokon. Közel félszázan voltak kíváncsiak az egészségi állapotukra – tudtuk meg Szántai Zsanett-től, az egészségfejlesztési iroda munkatársától. – Akiknél bármilyen rizikó felmerült, a háziorvoshoz irányítjuk a további vizsgálatok érdekében.