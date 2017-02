Megtalálta a helyét a roma dajka

– Gyertek, gyerekek, igyatok vizet! Kell a folyadék – hívta a nagycsoportosokat Boldizsárné Vörös Tünde dajka néni. – Nagyon szeretek az óvodában dolgozni. Mindenki elfogadott. Örülök, hogy van szakmám és munkahelyem.



Hódmezővásárhelyen – ahogy arról 2014 elején írtunk – pályázati forrásból 15 roma származású asszony szerzett óvodai dajka képesítést. Közülük öten munkát is kaptak a város óvodáiban. A 11 hónapos pályázati foglalkoztatás után két dajkát tovább alkalmaztak. Egyikük Boldizsárné Vörös Tünde.



– Sajnos nem tanulhattam tovább. Szüleimmel nagyon szerény körülmények között éltünk. Már 16 éves koromban dolgoztam. Egy varrodában kaptam munkát, ahol hivatalosan be sem jelentettek. Két év múlva a porcelángyárban helyezkedtem el. 20 évesen mentem férjhez. Utána jöttek a gyerekek. A nagyobbak 18 és 15 évesek. Harmadikként született gyermekünket elvesztettük, sajnos csak alig több mint 7 hónapot élhetett. Halála óriási szomorúságot jelentett mindannyiunknak. Később született még egy gyermekünk, ő most ment iskolába – tudtuk meg a 39 éves asszonytól.



Tünde elmesélte, olyan elevenek voltak a gyerekei kiskorukban, hogy nem is gondolt arra, hogy dajka legyen. – Amit szerettem volna, hogy legyen egy állandó munkám, biztos jövedelmem és képzettségem. Amikor hírét vettem a dajkaképzésnek, azonnal jelentkeztem. A gyerekek csak nevettek rajta, hogy anyu iskolapadba ül. De látták az elszántságot, úgyhogy segítettek a háztartásban, a legkisebb testvérük ellátásában, hogy tanulni tudjak. Meglett az eredménye. A férjem is nagyon büszke. Olyan szeretettel tudja mondani: „Dajka néni, jöjjön már!"



Tündének nem voltak jó tapasztalatai a korábbi állásinterjúknál. – Jelentkeztem egyszer egy pékségben. Telefonon biztattak, hogy lesz munka. A személyes találkozáskor azonban, amikor kiderült, hogy roma vagyok, elutasítottak. A férjem is sokszor így járt. Rajta jobban látszik, hogy cigány. Albérletkereséskor is történt ilyen eset. Nem felejtem el a főbérlő döbbent arcát, amikor meglátott bennünket. Hebegett-habogott, hogy sok érdeklődő van, és már körvonalazódik, kinek adja ki a lakást. Itt az óvodában viszont elfogadtak a kollégák, a szülők és a gyerekek is. A kicsik a szeretetükkel, érdeklődésükkel különösen megkönnyítették a beilleszkedést.



Patkósné Dezső Katalin óvodavezető elmondta, elégedettek mindkét roma dajkájukkal. – Értesüléseink szerint a pályázati programos csoportból többen elhelyezkedtek más települések óvodáiban. Ha lenne még ilyen pályázat, mi szívesen részt vennénk benne – tette hozzá.