Megújulnak Vásárhelyen az egyházi óvodák is - a költségvetésről konzultált Hegedűs az egyházakkal

Az idei vásárhelyi költségvetésről szóló konzultációt pénteken a történelmi egyházak képviselőivel folytatta Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörrel rendelkező alpolgármestere. Közölte: megállapodtak abban, hogy az önkormányzati óvodák után az egyháziakat is felújítják, pályázati forrásokat is bevonva. Folytatják a katolikus sírkertben az utak építését, és egy kerítést is emelnek az őzek ellen védekezve. Az egyházi, általában védett épületek felújítását is tervezik, külön figyelve a homlokzatokra.