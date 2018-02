Megújult a megyében a kormányhivatal 16 épülete

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 16 épületét újították fel – energetikai szempontból –, 1,2 milliárd forintos, részben uniós támogatásból. Új hőszigetelést és ablakokat, energiatakarékosabb világítást, napkollektorokat vagy napelemeket kaptak a középületek és új lett az arculatuk is. Juhász Tünde kormánymegbízott Vásárhelyen szerdán elmondta: a munkálatok a megye valamennyi járását és kilenc települést érintettek.



A rekonstrukciók közül az egyik legnagyobb Vásárhelyen valósult meg, három épület energetikai korszerűsítésével. Az 5 hektáros területen évtizedek óta agrárhatósági tevékenység zajlik és az elmúlt évek átszervezésével idekerültek azok a szolgáltatások, amelyek a legtöbb ügyfelet érintik. Az ingatlanon alakították ki a kormányhivatal 1500 négyzetméteres központi irattárát – sorolta Juhász Tünde.



Dékány Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) igazgatóhelyettese örömét fejezte ki, hogy felújították analitikai laboratóriumukat – a tetőszerkezet is megújult –, ami országosan is felel a fűszerek, gyümölcslevek, szárnyasok vizsgálatáért.



Hegedűs Zoltán, Vásárhely alpolgármestere arról szólt: már Juhász Tündével is beszéltek arról, hogy a város a megye egyik agrárközpontja. Az elmúlt évek integrációival az agrárigazgatás központja is Vásárhelyre került, így a gazdák helyben, gyorsan, hatékonyan, felújított környezetben intézhetik ügyeiket, a Kálvin téren és a Rárósi utcán.