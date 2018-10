Megvan a Fidesz polgármesterjelöltje, de a neve még titok - Nem volt érdemi munka a közgyűlésben

Pedagógus diplomák



Díszközgyűléssel, pedagógusok köszöntésével kezdődött a pénteken Vásárhelyen. Márki-Zay Péter polgármester elmondta: a pedagógus életpályamodellel szép eredmények vannak a közoktatásban. – Az általános iskolai pedagógusok nemcsak tanítanak, nevelnek is – mondta a városvezető. Az ünnepségen Gál József és Rácz József gyémánt-, Hegedűs Pálné aranydiplomát vehetett át.

Korrupció és választás



– Egy komoly városban, mint Vásárhely, nem lehet egy éven belül két önkormányzati választást tartani. Márpedig ha a közgyűlés most feloszlatta volna magát, jövő februárban és októberben is ugyanúgy választaniuk kellett volna az itt élőknek – mondta a közgyűlési szünetben rögtönzött sajtótájékoztatón Hegedűs Zoltán, a Fidesz-KDNP-frakció vezetője. Elmondta még: a pártnak jól jönne az időközi voksolás, mert magasan nyerné és polgármesterjelöltjük is van. A neve még titok. Havasi Katalin, a Fidesz helyi elnöke kiemelte: Márki-Zay úgy építgeti politikai karrierjét, hogy közben a legkorruptabb politikusokkal dolgozik együtt.

Két óra 20 perc. Ennyi kellett ahhoz, hogy a pénteki vásárhelyi közgyűlésnek legyen elfogadott napirendje. Kecskeméti Rita (Fidesz-KDNP) ugyanis azt javasolta: több előterjesztést vegyenek le a napirendről, mert nem tudják tárgyalni, vagy már született benne döntés. A kialakult vita nem nélkülözte a személyeskedést. A napirendből végül 11 témát töröltek, köztük a Márki-Zay Péter polgármester által a közgyűlés feloszlatására tett indítványt.Bár eltűnt a napirendből, azért a képviselők „megtárgyalták" a kérdést. Kószó Péter (Fidesz-KDNP) például azt javasolta, ne a közgyűlés oszlassa fel magát, mondjon le a polgármester. – Mire mennének vele? Indulnék a voksoláson, megnyerném és újra itt ülnék ebben a székben – válaszolt a megszólított. Többen javasolták, hogy érjen véget a parttalan vita és legalább a napirendben egyezzenek meg. Ez megtörtént, Márki-Zay Péter pedig ekkor ebédszünetet rendelt el.Ebéd után a grémium döntött a következő rendes közgyűlés időpontjáról, a novemberi közmeghallgatás témáiról, majd nem fogadta el az óvodai beszámolót. Ugyancsak elutasította a Fidesz a Hegedűs Zoltán frakcióvezető, a Kodály utca folytatására vonatkozó interpellációjára adott választ, mert nem tartalmazta a munkakezdés időpontját.A város pénzügyi helyzetéről sem bontakozhatott ki érdemi vita, mert csak addig jutott a közgyűlés, hogy megtudhattuk: 1,6 milliárd forint a kifizetetlen szállítói számla, tartozás és az önkormányzat számláin lévő összegek nem költhetők szabadon, pályázatokhoz kötöttek.A vita nem folytatódhatott, mert a polgármesternek az Idősek Világnapja alkalmából rendezvényre kellett mennie.A közgyűlés jövő csütörtökön folytatódik.