Megyeszerte üzemlátogatásokat szerveznek a továbbtanulóknak: a März Fashionnél a felsőruházat-készítéssel ismerkedtek

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésével mintegy 50 cég és tanműhely vállalta, hogy bemutatja tevékenységét a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak. Szeged, Hódmezővásárhely, Mórahalom, Csongrád, Szentes és Makó térségében mehetnek gyárlátogatásra a tanulók, összesen több mint 800-an.– A lehetőségek megismertetésén a jövőképről is hallhatnak a tanulók, illetve a szülők – tudtuk meg Nemesi Páltól, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől. Elmondta azt is, az 50 cég mellett 70 iskola is vállalta a partnerséget. Szülői értekezleten elmondják, milyen közvetítő szerepet vállalnak, melyek azok a vállalatok, ahol látogatást lehet tenni. Októberben Szegeden a hiányszakmákkal is megismertetik a továbbtanulókat.– Jelenleg 380 munkatársunk van, mintegy 80 százalékban hölgyek – ismertette az első üzemlátogatás helyszíneként szolgáló céget Pálinkás Péter, a März Fashion Kft. gazdasági vezetője. – Nemrégiben még hiányzott városunk iskolai rendszeréből a textilipari képzés, három éve azonban újraindították a fehérnemű- és kötöttáru-összeállító szakot. A végzett diákok nálunk el tudnak helyezkedni. Jelenleg 15 diák jár gyakorlatra cégünkhöz – tette hozzá.Juhász Tünde, a Csongrád megyei kormánymegbízott kiemelte, a pálya- illetve szakmaválasztás napjaink egyik legfontosabb kérdésévé nőtte ki magát. – Az elmúlt években jó irányba mozdultak el a munkaerőpiaci mutatók. Ma már alig beszélhetünk munkanélküliségről. Sőt minden ágazatban munkaerőhiány tapasztalható. A megváltozott környezetben fontos, hogy minél több információhoz jussanak a pályaválasztás előtt álló diákok – hangsúlyozta Juhász Tünde.Idén ősszel, október 18–20. között 19. alkalommal rendezik meg a Találd ki magad! pályaválasztási napokat Szegeden, az ifjúsági házban. Mivel az előző években hatalmas érdeklődés övezte a programot, limitálták a napi látogatók számát, ezért idén előregisztrációhoz kötik a részvételt, amire a kormányhivatal honlapján nyílik lehetőség.