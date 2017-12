Menő lesz a menza: salátabár is lesz a vásárhelyi Varga Tamás iskola ebédlőjében

Ebédelnek a harmadikosok. Az ebédlő tavaszra megújul. Fotó: Kovács Erika

– Iskolánkban is több gyermek küzd súlyproblémákkal. Nemcsak rájuk figyelünk jobban oda, hanem megelőzési céllal valamennyi diákunkra. A családjukat is bevonjuk az egészséges étkezést népszerűsítő, 14 hónapig tartó Menő menza nevű programunkba – mondta Farkas Zsuzsanna, az iskola igazgatója.Megkérdeztük az iskola diákjait, hogy szerintük mitől lesz menő a menza. Három 4. b-s tanulóval beszélgettünk.– Hallottunk már a programról, nagyon jó lesz – mondta Ollé Sarolta.– Szerintem attól menő egy menza, ha nem szakadt az asztalterítő, nincsenek letöredezve a kancsó kiöntői, ha szép az ebédlő – sorolta Tóth Kinga Petra.– Én azt szeretném, ha nem lenne hideg az étel, mire az ebédlőbe jövünk. Az elsősöknek még forró, nekünk, negyedikeseknek csak alig meleg – vette át a szót Szűcs Márton. Mindhárom kisdiák várja a megújuló ebédlőt, és örülnek a salátabárnak, merthogy az is lesz jövőre az iskolájukban.Az intézmény 20 millió forintot nyert a Menő menza program megvalósítására. Lehetőségük nyílt egy dietetikus foglalkoztatására, aki heti 2×2 órában lesz az iskolában. Rajta kívül a védőnő, egy civil szervezet és a pedagógusok is kiemelt szerepet kapnak a program megvalósításában.

– A gyerekek eddig is sokat hallottak az egészséges táplálkozásról, egészséges életmódról – folytatta az igazgatónő.– A következő 14 hónapban azt szeretnénk, ha ez beépülne a mindennapjaikba, és természetessé válna. Hallhatnak majd ismeretterjesztő előadásokat, de számos programot is szervezünk. Ételekre zoomolunk, lesz sportnap, élményprogramok. Szervezünk bakancs- és vízitúrát, életmódtábort, vízfogyasztást népszerűsítő hetet, és még receptcsereberét is a szülőknek – tette hozzá.A pályázati forrás lehetővé teszi, hogy felújítsák az ebédlőt.– Színes lesz az ebédlőnk, olyan hely, ahová öröm belépni. Új bútorokkal rendezzük be, az evőeszközöket is lecseréljük. A tankerület is felfigyelt a programunkra. Kicserélik az ebédlő ablakait, amit jelenleg nem lehet kinyitni. Hetente egyszer salátabárunk is lesz. A városi napközis konyha vezetői is kíváncsiak, hogy ez hogyan válik be, a gyümölcsök és zöldségfélék közül melyek azok, amelyeket leginkább kedvelnek majd a gyerekek. Új ivókutakat is beszereztünk, kintre és bentre is, amelyek rozsdamentesek és vandálbiztosak. A tapasztalat azt mutatja, hogy főleg a nagyobbak nem isznak elég vizet. Szeretnénk ezen is változtatni – mondta az igazgató.