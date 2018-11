Milánért és Ricsiért égnek a mécsesek Kakasszéken

Olyan emberek is leróják kegyeletüket a fiúk emlékhelyénél, akik nem is ismerték őket. Mindenki sajnálja az áldozatokat. Fotó: Kovács Erika

, négyen veszítették életüket a Székkutas és Orosháza közötti vasúti átjáróban. A személyautóban négyen utaztak, két felnőtt és két 18 éves fiú, elválaszthatatlan jóbarát, akik nem álltak rokoni kapcsolatban a házaspárral, ikerlányaik szerelmei voltak. Az Orosháza felől érkező autó sofőrje nem állt meg a működő, pirosan villogó jelzőberendezés előtt, a lehúzott félsorompónál, hanem ki akarta azt kerülni. Ekkor történt meg a tragédia. A vonat kettészakította a kocsit. Mind a négy utas szörnyethalt. Gyalog Milán, aki autóversenyzői álmokat dédelgetett, júniusban töltötte be a 18. életévét. Barátja, Bogdán Richárd pedig decemberben vált volna nagykorúvá.A vasúti átjáróban azóta a legtöbb autós lelassít és odapillant a tragédia helyszínére. Olyanok is, akik nem ismerték az áldozatokat, leparkolnak a néhány méterrel arrébb lévő kilátós pihenőparkban, és a helyszínen róják le kegyeletüket.- Nem ismertem az áldozatokat, de gyakran járok erre. Ez egy kiválóan belátható vasúti átjáró, messziről látni, ha jön a vonat. Megálltam, idesétáltam a két fiú emlékhelyéhez. Ennek a balesetnek nem lett volna szabad megtörténnie. Meg kellett volna állni a sofőrnek. Azon a pár másodperc várakozáson semmi sem múlt volna - mondta egy férfi, akivel a kakasszéki átjárónál találkoztunk.Az emlékhelyen egymás mellett áll a két fejfa a jóbarátok tiszteletére. Mécsesekkel, virágokkal vették körbe. Néhány méterrel arrébb is mécsesek, virágok találhatók, azokat a tragédia másnapján helyezték oda. Ide tették a szétroncsolódott autó széjjelszóródott, apró darabjait is, például lámpabúra-darabkákat, csavarokat, műanyagelemeket.- Nézze ezt a csavart... Olyan sérülése van, mintha egy vékony ág tört volna el. Milyen hatalmas erő érhette az autót, ha ez a borzasztóan kemény fém, amiből a csavar készült, így tört el? - mutatta a férfi.A két fiú családja megsegítésére gyűjtések is indultak. Richárd családjának a "Bogdán Ricsi csoportja" Facebook-oldalon található számlaszámra várják az adományokat, míg Milán családjának a hódmezővásárhelyi MCDSZ Villeroy & Boch Alapszervezete gyűjt. A plakátot a számlaszámmal a "Ladások Gyalog Milán emlékvonulásán" oldalon lehet megtalálni.