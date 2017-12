Milliókat kell költeni az illegális szemétre

Elkeserítő és bosszantó a látvány Nagymágocsnál. Hasonló fotó sajnos megyeszerte sokfelé készülhetne olykor. Fotó: Kovács Erika

Nagymágocs külterületén rendszeresen illegális hulladéklerakót csinálnak valakik egy romos épület tövében. Az Orosháza felé vezető út mentén lévő, hajdani Siesta Büfé körüli szemétkupacot évente több alkalommal számolja fel hol a nagymágocsi önkormányzat, hol a közútkezelő társaság. Ottjártunkkor is szemét díszlett az épület gazzal benőtt tövében. Volt ott minden, papír- és festékes dobozok, más műanyagok, sőt, még kötegelt rőzse is. Korábban volt rá példa, hogy kiszuperált tévét, ágyat vittek oda. Egyszer a hellyel szemközti buszmegállóba valaki kirakott egy hajdan szebb napokat látott, törött lábú széket is.Ennek apropóján kíváncsiak voltunk, a megye városaiban mekkora gondot jelent az illegális hulladék lerakása. Hódmezővásárhelyen évente mintegy 300 tonnát szednek össze a város különböző pontjairól, az elszállítás összesen 6 millió forintba kerül – mondta Kovács Pál , a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója. Az építési törmeléket, mezőgazdasági hulladékot főként elhagyott területen, a városon kívül rakják le.A kommunális viszont hat-hét gyűjtőszigetnél összpontosult – például az Éva és korábban a Szegfű utcán –, és mikor az egyiket megszüntették, a szemét „átvándorolt" másikhoz. Ebben az évben az illegális lerakás miatt senkit sem tudtak megbírságolni, mert bizonyíték hiányában az összes ilyen eljárás megbukott. De vannak olyan törekvések, hogy közvetett bizonyíték, például a szemétben talált névre szóló csekk is elég legyen a büntetéshez – jegyezte meg Kovács Pál.

Makón is komoly probléma az illegálisan lerakott hulladék – legutóbb júliusban írtunk arról, hogy felszámoltak egy lerakóhelyet a Szent István téren, ahová rendszeresen vittek szemetet. Akkor – lakossági segítséggel – még azt is sikerült kideríteni, ki hordja ide a legtöbbet, és 30 ezer forintos bírsággal sújtották az illetőt. Ennek ellenére időről időre felbukkannak halmok parkokban, játszóterek szélén, kereszteződéseknél.Azt Farkas Éva Erzsébet polgármester nemrégiben egy lakossági fórumon mondta el, hogy az idei év első tíz hónapjában összesen 280 tonna szemetet kellett elszállítania a városnak – érdekes, hogy ebből 210 Honvéd városrészben, főként üres telkeken gyűlt össze. Ez az önkormányzatnak 4,4 millió forintjába került, és 45 közfoglalkoztatott volt kénytelen az illegálisan lerakott hulladékot összeszedni.Csongrádon nem kaptunk választ a kérdésünkre, Szentesen viszont megtudtuk, külön közfoglalkoztatási program keretében szedik a szemetet, 20 milliós költségvetéssel, 15 emberrel – tájékoztatott Lencséné Szalontai Mária, az önkormányzat szociálisiroda-vezetője. Ez a program jövő februárig tart.– A munkatársak folyamatosan gyűjtik a lerakott hulladékot, megközelítőleg 100 tonna szemét összeszedésére biztosan sor került. Természetesen vannak „kedvenc" helyek, ahova a szemétlerakók visszajárnak, már a takarítás után nem sokkal is – tette hozzá. A Szentes Városellátó Nkft. is elviszi, amit munka közben találnak, de ezekről nyilvántartást nem vezetnek – adta tudtul Kiss Ferenc. Hozzátette: arról viszont van adatuk, hogy a szelektív gyűjtőszigetek körül 46 tonnát kellett összeszedniük, és ez 1 millió forintba került eddig idén.