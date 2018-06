Milliós értéket őrizhet egy kiszáradt vásárhelyi fa: rajzanak Európa legnagyobb bogarai - fotók

A hímek a megtermékenyítés után június végéig élnek, a nőstények egészen augusztusig. A petéiket korhadó fatörzsekbe rakják, a lárvák öt éven át fejlődnek. A kifejlett szarvasbogár nem is eszik, a lárvakorában felhalmozott tartalékait éli fel.

Nagy szarvasbogarakkal lett tele a minap Vásárhelyen a Zrínyi utca és a Királyszék utca kereszteződésében álló kiszáradt fa. Európa legnagyobb bogara önmagában is feltűnő jelenség, csapatostul még inkább. Koncz Tamás 35-40 bogarat számolt össze, és egész sorozatra való képet készített az érdekes jelenségről. A rajzásra nem csak ő figyelt föl, hanem a madarak is...A faj a hím példányok megnagyobbodott, agancsra emlékeztető rágószervéről kapta a nevét, nem is lehet mással összetéveszteni. Az állat alapszíne sötétbarna, a szárnyfedői gesztenyebarnák. Megtalálható a Brit-szigetektől Iránig, Dél-Európától Svédországig. Korábban gyakrabban előfordult a tölgyerdőkben, mostanra sok helyről teljesen eltűnt: bár egyre több az erdő, a gondozás miatt kevesebb a korhadt, száraz fa, pedig ennek a fajnak ez létfontosságú.Május végén, júniusban a meleg esti órákban és szürkületben keresnek párt, a szakirodalom szerint úgy repülnek, mint a „nehézbombázók", sokszor koppannak. Ha egy nőstényre több hím is rátalál, harcolnak. A hím szarvasbogár megpróbálja a hátára fordítani az ellenfelét, ami egy bogár számára végzetes – ha fán vannak, a cél ledobni a másikat.Védett állatról van szó, egy példány eszmei értéke Magyarországon 10 ezer forint. Így a Zrínyi utcai fa – amelyet valami miatt jó élőhelynek tekintenek – jelentősen fölértékelődött. Kár, hogy a városban van, ahol veszélyességük miatt ki szokták vágni az ilyen fákat.