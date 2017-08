Milyen Vásárhelyt szeretnének?

Hegedűs Zoltán alpolgármester tegnap sajtótájékoztatón közölte: csütörtökön 17 órától a városháza dísztermében lakossági fórum lesz ebben a témában. Előadást tart Szemerey Márta építészmérnök. Tőle, valamint Mucsi Lászlótól, a vásárhelyi polgármesteri hivatal városfejlesztési irodájának vezetőjétől és Hegedűs Zoltántól is kérdezhetnek az érdeklődők. Ezenkívül a város honlapján – ahol egy mintakézikönyv is olvasható – az Aktuális címszó alatt lehet űrlapot kitölteni, és Vásárhely Facebook-oldalán is indítanak erről posztot.