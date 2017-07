Mindig gyanús, ami túl olcsó: hoppon maradt a vásárhelyi család az utazási iroda csődje miatt

Álomszép táj várta volna a nyaralókat - de ez már csak drága álom marad.

– Tanulsága van ennek a mostani utazási irodás botránynak – mondta Horváth László hódmezővásárhelyi ügyvéd. Egyik helyi ügyfelét is érinti a botrány. – Megvédhetjük magunkat, a kezünkben van a döntés, hogy elfogadjuk-e a gyanúsan olcsó ajánlatot vagy sem.Ügyfele most ment volna a családjával nyaralni. Mint ismeretes, a hétvégén derült ki, hogy csődbe ment a Green Holidays utazási iroda. A törökországi Antalyában 180 turista maradt hoppon. Fejenként 200-300 ezer forintot fizettek az utazási irodának, hogy felejthetetlen napokat töltsenek egy ötcsillagos szállodában. Oda azonban nem engedték be őket, mert az utazási iroda nem fizette ki a szállást.

Horváth László ügyvéd figyelmeztet: az olcsóbb ajánlatnak nagy a kockázata. Fotó: Kovács Erika

– Ügyfelem is a törökországi Antalyában nyaralt volna. Most épp a tengerparton lennének – mondta Horváth László. A nyaralni készülő utas nem vállalta a nyilvánosságot, mondván, sokan ismerik őt a városban. Történetüket jogi képviselője mesélte el.– A tévéből értesültek arról, hogy becsődölt az utazási iroda. Annyiból jól jártak, hogy legalább attól a hercehurcától megmenekült, amit a kinn rekedtek átéltek. Ez az elmaradt nyaralás körülbelül 2,3 millió forintjukba került. Nem azért ilyen sok, mert luxusdőzsölés lett volna, hanem azért, mert a nyolcfős családját fizette be. A múlt héten ügyfelemmel közölték, hogy ha nem fizeti be a teljes nyaralás összegét, akkor törölhetik őket, és még a foglalót is elbukják, ami több száz ezres tétel. Pedig ekkor már valószínűleg tudta az iroda, hogy bajban van. Szakmai körökben is szóbeszéd volt, de ez csak utólag került nyilvánosságra. Éppen ezért felmerül a cég vezetőinek rosszhiszemű hozzáállása.

Már itthon van a pórul járt nyaralók egy része



Hazaérkezett tegnap a Törökországban rekedt nyaralók első csoportja az Uniqa Biztosító által finanszírozott géppel. A károsultakat a társaság munkatársai tájékoztatták a kárbejelentés módjáról, emellett folyamatosan tartják a kapcsolatot a Törökországban ragadt utasokkal is, hazajuttatásukon a magyar nagykövetséggel, valamint a helyi partnerirodákkal együtt dolgoznak. A kártalanítás menetéről cég honlapján tájékozódhatnak az érintettek ( Hazaérkezett tegnap a Törökországban rekedt nyaralók első csoportja az Uniqa Biztosító által finanszírozott géppel. A károsultakat a társaság munkatársai tájékoztatták a kárbejelentés módjáról, emellett folyamatosan tartják a kapcsolatot a Törökországban ragadt utasokkal is, hazajuttatásukon a magyar nagykövetséggel, valamint a helyi partnerirodákkal együtt dolgoznak. A kártalanítás menetéről cég honlapján tájékozódhatnak az érintettek ( www.uniqa.hu/greentajekoztato ).

Horváth László elmondta, ügyfelével először a biztosítóhoz fordulnak. Úgy tudni, 500 millió forintig volt a cégnek biztosítása. Hogy hány embert károsítottak meg, azt egyelőre nem lehet tudni. – Ha a biztosítótól nem kapjuk meg a teljes kárösszeget, akkor a pontos helyzet felmérése után feljelentést teszünk. Ha a csődben a cég döntéshozói a felelősek, az új polgári törvénykönyv szerint teljes anyagi felelősség terheli őket, ami a magánvagyonukat is érinti.– Magyarországon évek óta tetten érhető ez a probléma, nemcsak az utazási irodákkal kapcsolatban, hanem pénzintézetekkel is. Gondoljunk csak a Quaestor-ügyre. Az emberek, ha egy stabil, tőkeerős, de drágább cég szolgáltatása, és egy ismeretlen, de sokkal olcsóbb, vagy nagyobb előnnyel kecsegtető között választhatnak, általában az utóbbira szavaznak. Ám mindig kiderül, hogy olcsó húsnak híg a leve.