Mindszenti ˝dream team˝: renitens tizenévesek mászkálnak be a házakba

A Viharsarok utcában is járt már a ˝dream team˝. Fotó: Kovács Erika

– Azt hittem, szörnyethalok, ahogy megláttam a 13 év körüli gyereket magam mögött a konyhában – mesélte egy 73 éves néni, aki Mindszent szélén, a Viharsarok utcában lakik. Az otthonát elöl magas kerítés védi, hátul, a szántóföldek felé pedig szöges dróthálója van. Az utcaajtót mindig zárja, hogy így is védje magát. Az elmúlt hetekben azonban háromszor is meglepték.– Az első eset október közepén történt, fényes nappal. A kertből jöttem be, és becsuktam magam mögött az előszobaajtót. Hallom, hogy csapódik még egyszer, aztán már ott is állt mögöttem az a barna gyerek. Azt mondta, „segítsen, mert bajban vagyok!". Ledöbbentem. Kiabáltam, hogy menjen innen! A kapu zárva volt, vagyis nem ott jött be, hanem a kerítésen. Ilyen eset addig még nem történt velem. Látásból ismertem a gyereket. Erre szokott kolbászolni. Sajnos az utcánkban van több lakatlan ingatlan is, amik elhanyagoltak, van, amelyik már romos is. Azok környékén látom néha – mondta az idős asszony, aki azonnal riasztotta a családját. Mivel nem érte kár, ezért nem tett feljelentést a rendőrségen. Nem akarta, hogy a fiú családja rászálljon. Az előszobaajtóra viszont két új zárat is felszereltetett.– Ráadásnak még a szúnyoghálóajtóra rákötöttem egy erős madzagot, amit belülről az előszobaajtó kilincséhez szoktam kötni. Két hét múlva este hallottam, ahogy valaki rángatta a szúnyoghálót, de a madzag nem engedte kinyílni. Akkor is be akart jönni valaki, de biztos meglepődött, hogy visszacsapódott az ajtó. Reggelig nem mertem kijönni a szobából.

A néninek harmadszor is volt látogatója. Novemberben, ez az eset is nappal történt, egyszer elfelejtette bezárni az előszobaajtót. Hallotta, hogy csapódik. A konyhából kilépve azt látta, hogy egy vörös hajú, középiskolás korú fiú matat az előszobában lévő táskájában.– Előtte nem sokkal vettem ki belőle a pénztárcám, és bevittem magammal a konyhába. Biztos azt kereste a táskában, de nem talált mást, csak papír zsebkendőket. Azokat széthajigálta. Kiabálni kezdtem, hogy takarodjon a házamból. Nem szólt semmit, sarkon fordult, kifutott a kertbe, és átugrott a szögesdrótos kerítésen, a szántóföld felé – mesélte.A Viharsarok utcában már más is járt így. Egy férfi azt mesélte, neki is voltak hívatlan látogatói, ezért megerősítette, magasította a kerítését, és nagy kutyákat tart. Mindszenten azt beszélik, hogy egy félálomban lévő nénihez is bement egy fiatal. A néni arra ébredt, hogy ott áll az ágya mellett. Kiabálni kezdett, a fiú erre elfutott.A településen már csak „dream teamnek" nevezik ezeket a fiatalokat. Azokban az esetekben, amikről hallottunk, nem tettek feljelentést az érintettek a rendőrségen.– Hallottam már én is ezekről a tizenéveik elején járó gyerekekről és a tetteikről – mondta Zsótér Károly polgármester. – Városunkban polgárőrség is működik. De sem ők, sem a rendőrök nem lehetnek jelen mindenütt. Elkeserít, hogy van pár gyerek, aki nem hajlandó elfogadni a közösségi együttélés szabályait. Az a kérésem a lakossághoz, hogy ilyen esetekben mindig tegyenek feljelentést, mert másképp a rendőrség nem tud lépni. Ha tartanak a szóban forgó gyerekektől vagy a családjaiktól, akkor nekem szóljanak, közvetítem a rendőrség felé a panaszt. Ettől függetlenül is kérem a hivatalos szerv segítségét – mondta a polgármester.