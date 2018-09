Mindszenti révnél alacsony a Tisza vízállása, jelenleg -12 centiméter - képek

Fotó: Kovács Erika

Mindszenten, a révnél alacsony a Tisza vízállása, jelenleg –12 centiméter. Az autólehajtón már az utolsó betonelemek is kilátszanak a vízből.

Draskovits Artúr, a komp üzemeltetője elmondta, tavaly ilyenkor ennél is alacsonyabb is volt a vízállás.

Itt mély a meder, nincsenek zátonyok, amelyek problémát okoznának ennél a vízállásnál. Úgyhogy a komp közlekedése továbbra is zavartalan.

Fotó: Kovács Erika

Fotó: Kovács Erika

– emelte ki.Áprilisban a másik végletet élte meg a kompátkelő. Akkor a Tisza vízállása megközelítette a 6 métert, a Tisza szinte az úttestet nyaldosta.