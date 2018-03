Mint az 1956-os forradalom: Petőfi Sándor és Kossuth Lajos a legnépszerűbb 48-as

Rozmann Istvánnak a Petőfi-szobornál a költő jutott először eszébe március 15-éről. Fotó: Imre Péter

– A Szózat – mondta és a nyomaték kedvéért többször elismételte a vásárhelyi Bodrogi István, akit azzal a kérdéssel állítottunk meg a Kinizsi utcán, mi jut elsőre eszébe március 15-éről, az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról. Tény, a mű akkor már létezett, Vörösmarty Mihály 1836-ban vetette papírra, és 7 évvel később már az Egressy Béni által megzenésített változatát is előadhatták, az ősbemutató 1843. május 10-én volt a Nemzeti Színházban. De 48-hoz inkább a Nemzeti dal köthető. Petőfi Sándor legendás verse, amit maga a szerző szavalt el először, Glózikné Szabó Máriának azonnal beugrott. A 25 éves Viktória őszintén bevallotta, nem sok minden jut eszébe. – Kossuth és Petőfi igen, tanították, de nem voltam túl jó történelemből – mondta.– A szabadságharc dicsőséges szakasza és az, ahogy később leverték, majd a bosszú, a megtorlás az aradi vértanúkkal – mondta Ménesi Imre. Hozzátette: gyerekként rendszeresen hordta a nemzeti színű kokárdát, most már nem, de a Petőfi-szobornál tartandó megemlékezésre idén is elmegy. Prohászka Imréné sorolta: Petőfi, Kossuth, a márciusi ifjak, majd kijelentette, az 1848–49-es események az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz lehettek hasonlatosak, akkor és 62 évvel ezelőtt is a fiatalok játszották a főszerepet, és hazánk függetlensége, szabadsága volt a tét. – Utóbbit átéltem, Ceglédről őrzök emlékeket – árulta el.– Itt van előttünk a Petőfi-szobor, azonnal nem is juthat más az eszembe – közölte Farkas János. Azzal folytatta: a Kossuth téri megemlékezésre, mint mindig, idén is elmegy. Hasonlóan gondolkodott Rozmann István, akit szintén a Petőfi-szobornál kérdeztünk – közös fotóra is vállalkozott a költővel –, de megemlítette a börtönből kiszabadított Táncsics Mihályt is. Az ünnepkor mindig viseli a kokárdát.Pótári Józsefnénak március 15-éről a koszorúzás, a megemlékezés és Petőfi Sándor jutott először az eszébe. Akadt, aki a fenti dátumot összekeverte a Tanácsköztársaság egykori ünneplésével – az március 21. volt –, és olyan is, aki kijelentette: nem mond semmit, csakis rá tartozik, mi jut eszébe 1848–49-ről. Sági Gyuláné Emma fiatalkori szép emlékei közé sorolta a forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő ünnepeket. – Az akkori, legalább 60 éves kokárdám még megvan, ha március 15-én kimozdulok valahová, azt teszem fel.