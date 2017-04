Mintha nem is lenne helyi tömegközlekedés Vásárhelyen

B. Nagy Mihálynak kényelmesebb, ha kerékpárral közlekedik a városban. Fotó: Máté Gergely

– Van még Vásárhelyen helyi tömegközlekedés? Alig látom, pedig mindennap kerékpárral járok a városban – csodálkozott Farkasné Izabella pénteken.Hódmezővásárhelyen összesen kilenc helyi buszjárat közlekedik, ezek közül a 9-es a Kincses temetőtől körjáratban, és a 10-es a Kertváros és a buszpályaudvar között csak hétvégente jár.B. Nagy Mihály évek óta kerékpárral közlekedik, és esze ágában sincs buszra szállni. – Csak biciklivel járok a városban. Sokkal kényelmesebb, mert nem kell alkalmazkodnom a menetrendhez. Ha nagyobb távra megyek, akkor viszont kocsival járok – fogalmazott B. Nagy Mihály

Az önkormányzat idén 15 millió forint támogatással járul hozzá a helyi tömegközlekedéshez, illetve további 7 millió forintot költ a regionális járatok támogatására, amelyet a helyi megállóhelyek közötti közlekedésre használhatnak a vásárhelyiek. Naponta rengeteg nyugdíjas használja ki ezt a lehetőséget. A buszpályaudvaron felszállnak, majd a Tóalj utcán leszállnak a buszról, így sokkal könnyebben eljutnak a kórházi rendelésekre, mint gyalog. Ezek a járatok óránként általában háromszor-négyszer is indulnak.Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt változtatta meg a helyi menetrendet az ipartelepi üzemek képviselőivel folytatott tárgyalások után, de a lakossági igényeket is figyelembe veszik. Így a kórház, az iskolák és az ipartelep is elsőbbséget élvez a helyi tömegközlekedés szervezésében. A tramtraintől azt várják, hogy a megállóhelyek a távolabb élők számára is elérhetőkké válnak.– Közel lakom a pályaudvarhoz, a kórház pedig messzire van, ahová sajnos gyakran járok kezelésekre. Szerencsére Szegedre viszonylag gyakran indul busz, így elég csak arra felszállnom – mondta Kapási Istvánné