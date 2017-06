˝Mínusz százon van az életem˝ - Politikai zsarolás áldozatának vallotta magát az egykori jegyző

Hazaküldték a tanúk egy részét



A bíróság ezen a napon nyolc tanút hallgatott meg. Eredetileg kétszer ennyi embert idéztek be, de miután a vádlott beismerte bűnösségét, többeket nem kellett meghallgatni. Emiatt bosszankodtak is, de sokuk számára már az is némi elégtétel volt, hogy bilincsben látták a vádlottat. „Jól nézel ki!" – mondta a tárgyalóteremben, szúrósan végigmérve tetőtől talpig H. T.-t egy magyarcsanádi vállalkozó, akinek félmillió forintja bánta, hogy megbízott a jogászban.

– Mínusz százon van az életem, és a karrieremnek is annyi – mondta H. T. hétfő reggel a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság előtt. Elnézést kért a bíróságtól és az ügyészségtől eddigi hozzáállása miatt, elismerte, hogy bűnös az összes vádpontban. A jogász végzettségű, egykor jegyzőként is ismert 38 éves férfi ellen üzletszerűen elkövetett csalás, sikkasztás és okirathamisítás miatt folyik eljárás 2015 óta . Tényleg nem egyszer fordult elő, hogy az utolsó pillanatban betegségre hivatkozva távol maradt a tárgyalástól . Végül a bíróság idén márciusban elrendelte előzetes letartóztatását, mert úgy látszott, csak hátráltatja az eljárást, de a rendőrök nem találták otthon: Budapestre szökött. Április 27-én fogták el . Most rabszállító autó hozta a tárgyalásra.H. T. azért került bíróság elé, mert 2011-12-ben hivatali információit kihasználva megszervezte egy problémás tulajdoni hátterű mindszenti lakóház eladását, a gazda háta mögött, többeket bevonva. Ehhez felhasznált egy elhunyt ügyvédtől származó iratot, és a tulajdonos aláírását meghamisította. Korábban ezt tagadta, és vitatta az írásszakértő véleményét – most elismerte, tényleg hamisított. Szintén tételesen elismerte, hogy a Vékony Tamás ügyész által fölsorolt emberektől kölcsönt kért – 300-800 ezer forintokat, összesen közel 10 milliót – olykor a mindszenti sportegyesület öltözőépítési pályázatának önerejére, máskor édesapja gyógykezelésére, és a pénzből alig fizetett vissza. Ezek az emberek bíztak benne, mert jegyzőként, egyesületi elnökként szavahihető, feddhetetlen embernek gondolták. Szintén elismerte, hogy jogosulatlanul használta föl a mindszenti sportegyesület elnökeként a szervezet pénzét több alkalommal – ám hozzátette, mivel éveken át több volt az egyesület kiadása, mint bevétele, saját pénzéből is finanszírozta a működést sokáig, bár erre nincs írásbeli bizonyítéka. Azt is elismerte, hogy a magyarcsanádi önkormányzatnál jegyzőként dolgozva 100 ezer forintot vett föl egy hivatali számítógép megjavíttatására, és ezzel a pénzzel szintén nem számolt el.Amit tett, azért letöltendő börtönbüntetést fog kapni, ezt jogászként tudja – mondta a vádlott. A másfél hónap előzetes alatt átgondolta az életét, szeretné jóvá tenni, amit elrontott – tette hozzá. Ha módja lesz rá, befejezi a kamionvezetői képzést, a börtönből szabadulva sofőrnek áll, és ígéri, mindenkinek visszafizet mindent. Az élete akkor siklott ki, amikor előbb polgármesteri karriert ígértek neki, majd – egy reá nézve terhelő hangfelvételt emlegetve – azzal fenyegették, hogy tönkreteszik, ellehetetlenítik jegyzőként – vallotta. Szavai szerint ettől való félelmében hozott rossz döntéseket. Tudja, hogy nem vádolhat mást bűncselekménnyel, nem nevezi meg azt a személyt, akinek M. J. a monogramja, és már elhunyt. Ez az ember közvetítők útján zsarolta őt a felvétellel. Neki fizette tovább azokat a pénzeket, amelyeket így-úgy szerzett. Ez a fenyegetett helyzet 2016-ig állt fönn – állította H. T.. Védője, Siklér Ernő szabadlábra helyezés iránt nyújtott be kérelmet a tárgyalás végén, a Pásztor Anikó bírónő vezette tanács azonban úgy döntött, hogy H. T. előzetesben marad.