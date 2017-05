Miss World Hungary: vásárhelyi lány a legszebb húsz között

– Évek óta állandó program volt, hogy megnéztem a Magyarország Szépe döntőjét a televízióban, és elhatároztam: egyszer én is indulok ezen a versenyen. Most éreztem, hogy megértem rá – közölte a 21 éves vásárhelyi Nagy Viktória. Az első köröket sikerrel vette: bejutott a június 5-étől 18-áig tartó sárvári felkészítő táborba, ott választják ki a Duna tévé által közvetített döntő 16 szereplőjét.

A Miss World Hungaryt Facebookon hirdették meg, és interneten lehetett jelentkezni. A válogatót a vizes világbajnokságra épített fővárosi Duna Arénában tartották május 6-án. Kérdőívet is kitöltöttek a lányok. Viktória 168 centiméter magas, csípője 89, derékbősége 62, mellmérete 89 centi.– A példaképem anyukám, arra a kérdésre pedig, hogy mit vinnék magammal egy lakatlan szigetre, azt írtam: egy családi fotót. Nagyon szeretem a szüleimet! – mondta. Sorszám alapján, tízesével szólították be a jelentkezőket a 15 tagú zsűri elé. Először az első 50-be került, majd a személyes elbeszélgetést követően a már említett top 20-as tábori csapatba.

A többszörös magyar- és Európa-bajnok fitneszesre ott is várnak kihívások: négy háziversenyt rendeznek, amely során egy-egy lánytól búcsúznak, így alakul ki a finálé mezőnye. Lesz Miss Talent-, Miss Bikini-, Miss Sport- és Miss Beauty Face-választás is.– A sport lehet az erősségem, arra fogok a legjobban koncentrálni, időre kell teljesíteni a feladatot. Vettem már részt bikinis versenyen, a Talentben pedig a fitneszgyakorlatomat mutatom be. Remélem, elnyeri a zsűri tetszését – sorolta Viktória. Hozzátette, lesz még egy ötödik felmérő, a Charity, vagyis jótékonysági, ő már elkészítette és elküldte videóját a sérült gyerekekről, rajtuk segítene.– Nagyon szeretem a gyerekeket, nagy, népes családot tervezek, talán azért is, mert nekem nincs testvérem. A hivatásom is erről szól: a szegedi egyetem testnevelő-edzői szakára járok, és fitnesztrénerként kívánok dolgozni. A másik elképzelésem a gyógypedagógiához, ott is a gyerekekhez kapcsolódik. Pluszerőt ad, hogy szüleim büszkék rám, és eddig mindenben támogattak – árulta el a szőke lány. Édesapja, Nagy Pál minőségifunkció-ellenőr, édesanyja, Gyöngyi könyvelő.– Befejeződött a versenyévadom. A sárvári táborig hátralévő napokat edzéssel töltöm, minél jobb formában akarok lenni. Az esélyek? Jó lenne a top 3-ban végezni, az már óriási lehetőségeket jelentene – mondta el vágyát Nagy Viktória. Közönségdíj is lesz, szavazni Facebookon a Sarka Kata- vagy a Magyarország Szépe-oldalon lehet. Végül jegyezzük meg: a királynő decemberben képviselheti Magyarországot a Miss World kínai világdöntőjében.

Megkérdeztük hódmezővásárhelyi olvasóinkat: Mitől szép egy nő?

Pataki Ágnes eladó:– Szerintem a kisugárzásától válik egy nő igazán széppé. Ebbe beletartozik a stílusa, az ápoltsága. Én megpróbálok olyan ruhákban öltözködni, ami kényelmes, illetve nekem tetszik, és úgy gondolom, hogy jól áll nekem.Molnár László nyugdíjas tanár:– Az eszétől szép a nő. Bármilyen szép lehet az arc, ha mögötte üresség van. Azért fontos az intelligencia, mert könnyebb a kommunikáció, megértőbb és toleránsabb így az ember. Ezt tapasztalatból tudom mondani.Ábrahám Zoltán rokkantjáradékos élőállat-érkeztető:– Ha meglát valaki egy nőt, akkor először csak a megjelenése alapján tud ítélkezni, viszont ha később beszélgetnek, akkor az ember véleménye változhat. Számomra fontos a gondoskodás és a családcentrikusság.Hajdú Zsolt öntőtisztító:– Az egész jelleme, a külső és a belső tulajdonságok közösen teszik a nőt széppé. Ezek közül kiemelném, ha egy nő gondoskodó, és fontos neki a család. Úgy gondolom, hogy ezektől a tulajdonságoktól is lesz egy nő szép.