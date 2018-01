Modern városok - A hódmezővásárhelyi kórház is bekapcsolódik a honvédség egészségügyi ellátásába

Kun Szabó István, a MH Egészségügyi Központ parancsnoka elmondta, a tömeges migráció következtében kialakult válsághelyzet miatt a hódmezővásárhelyi helyőrségben nagyon sok katona szolgál. A központ és a hódmezővásárhelyi kórház között létrejött megállapodás eredményeként a katonák és családtagjaik egészségügyi ellátása a jövőben helyben, gyorsan, költséghatékonyan történhet meg.



A vezérőrnagy kitért arra, az együttműködés fontos része a közös tudományos és szakmai munka, amelynek eredményeit a civil és a katonai egészségügy egyaránt hasznosíthatja. Ennek részeként a két intézmény összehangolja az egészségügyi válsághelyzetre vonatkozó terveit is. Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója közölte, a laktanya tervezett bővítését is figyelembe véve az intézmény járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátását a jelenleginél 10-12 ezerrel több páciens veszi majd igénybe. Hozzátette: ehhez elengedhetetlen a kapacitások fejlesztése. A kórházban bővítik a járóbeteg-szakellátás kapacitását, javítják a főépületében működő aktív osztályok komfortszintjét, fejlesztik a laboratóriumi, a patológiai, a radiológiai eszközöket.



Ezzel kapcsolatban a szakember kiemelte, a közeljövőben Hódmezővásárhelyen is elérhető lesz a MR-diagnosztika. A szakmai konzultációk lehetőségét pedig telemedicina rendszer kiépítésével teremtik meg. A katonai alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges szakorvosi ellenőrzéseket a kórház területén is tudják majd biztosítani, a végső minősítés lehetősége azonban megmarad az MH Egészségügyi Központnál - tudatta a főigazgató. Kallai Árpád elmondta, a katonákra és családtagjaikra is kiterjesztik a városban tíz éve sikeresen működő népegészségügyi program szolgáltatásait. Hegedűs Zoltán (Fidesz-KDNP), Hódmezővásárhely alpolgármestere hangsúlyozta, a település katonaváros, 2015 óta pedig különösen fontos a laktanya szerepe, hiszen innen történik a déli határ védelmének logisztikai irányítása.



Az önkormányzat ezért a Modern városok programban a laktanya létszámbővítését és az intézmény infrastrukturális fejlesztését, egy a szakmai utánpótlást biztosító honvédelmi szakközépiskola létrehozását kérte a miniszterelnöktől amellett, hogy a helyi kórház is bekapcsolódjon a honvédség egészségügyi ellátásába. Mészáros János, az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár elmondta, a hódmezővásárhelyi kórház 2012-ben került állami kézbe. A minisztérium célja az első pillanattól kezdve az, hogy az önkormányzattal szoros együttműködésben fejlessze az intézményt.