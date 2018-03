Modernizálják a vásárhelyi és a makói kórházépületeket

– A hódmezővásárhelyi és a makói kórház összevonásával kapcsolatban pesszimista hangok, kritikák érték a két várost – mondta a sajtótájékoztatón Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, a térség országgyűlési képviselője.– Első lépésben az orvosszakmai feltételeket javítottuk, a következő években pedig a kórházépületeket modernizáljuk.Lázár hangsúlyozta, ha a két kórház együttműködését nem sikerült volna megerősíteni, a vásárhelyi a jelenleginél rosszabb helyzetben lenne, a makói pedig már nem működne, mivel az összevonáskor csődközeli helyzetben volt: nem voltak meg az önálló működtetés feltételei.A makói kórházat továbbra is kiemelten kezelik. Elsődleges feladata, hogy ellássa a térségben élőket, de számos határon túli beteg is igénybe veszi. Cél, hogy az egészségturizmusban is szolgáltatói feladatot lásson el.Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója arról beszélt, hogy 2007 óta mindkét kórházban létesítettek sürgősségi osztályt, Vásárhelyen fejlesztették a kórházi főépületet, új szakrendelő is épült. Makón felújították a járóbeteg-ellátó központot.Makón és Kakasszéken nappali kórházat létesítettek. Több diagnosztikai eszközt vásároltak, forrásokat biztosítottak a szakdolgozók, orvosok képzésére, figyelmet fordítottak a dolgozók egészségi állapotára – sorolta. Mint mondta, 2010 és 2018 között összességében 11 milliárd 783 millió forint támogatás érkezett a két intézménybe. A 4,1 milliárdos működési támogatás mellett 7,6 milliárd forintot fordíthattak fejlesztésre.A központ főigazgatója beszélt a dolgozók béremeléséről is. Az intézményben a kezdő orvosok bére például 211 százalékkal emelkedett, 148 ezer 400 forintról 461 ezer 200 forintra. Egy kezdő szakorvos ha havonta 4 hétköznapi és egy hétvégi ügyeletet is vállal, akkor nettó 480 ezer forintot vihet haza.A 25 éves munkaviszonnyal rendelkező középfokú végzettségű dolgozók 113 ezer 300 forint helyett ma már 238 ezer 200 forintot keresnek.