Mosoly lehetne az Eszperantó utcából Vásárhelyen

A három sportos asszonynak, Mucsi Istvánnénak, Magyari-Búzás Katalinnak és Muladi Magdolnának is volt névötlete. Fotó: Imre Péter

– Visszaállítanám a Szántó Kovács János utca nevét teljes hosszában, és megszüntetném a Dr. Rapcsák András részt. Tiszteletként elég a főtéri szobor az egykori polgármesternek – közölte a vásárhelyi Árpád a népkerti futópályán tartott edzésének szünetében. Arról kérdeztük, melyik utcát nevezné még át. Emlékeztetőül, a vásárhelyi közgyűlés pénteken több utca nevét megváltoztatta.A közgyűlési döntés szerint a Maxim Gorkijt Gácsi Lászlónak, a Martinovics Ignácot Görgey Artúrnak, a Somogyi Bélát Tisza Istvánnak, a Táncsics Mihályt Bethlen Istvánnak és az Ormos Edét Németh Lászlónak keresztelték át Vásárhelyen.– Nekem az orosz utcanevek, mint a Malinovszkij, is megfeleltek. A lényeg az állandóság – mondta Agócs Anna. Egyetértett vele az erzsébeti Angyal György: – Ha másik rendszer vagy kormány jön, ismét következnek a keresztelők?– Mit tudunk tenni? Elfogadjuk – közölte beletörődve az Ormos Ede utcában lakó Deákné Kis Gabriella. Kocsis Jánosné Mária 7 évig élt az Ormos Ede utcában. – Hagyjuk békén a múltat! – ismételte többször. – Az Eszperantó utca nevét változtatnám meg. Ahogy tapasztaltam, főleg idősek laknak ott, és kivétel nélkül mind optimista, jó kedélyű. Ezért jobban illene rá a Mosoly, a Vigadó vagy a Vidámság elnevezés – mondta nevetve.

Ingyenes, és házhoz viszik



Az utcákban lakók lakcímkártyáját a járási hivatal díjmentesen cseréli. Az önkormányzat munkatársaival közösen kiviszik a lakcímkártyákat a lakosságnak. Ma 16 és 18 óra között a Gorkij, a Martinovics és a Táncsics Mihály utcára, csütörtökön az Ormos Ede, pénteken a Somogyi Béla utcaiaknak, szintén 16 és 18 óra között.

– Miért nem egyszerre, a rendszerváltást követően változtattak meg minden nem tetsző utcanevet? – vetette fel Mucsi Istvánné, akivel a népkerti szabadtéri fitneszeszközöknél beszélgettünk. Barátnői, Muladi Magdolna és Magyari-Búzás Katalin is csatlakoztak. Utóbbi azt mondta: pártolja, ha egy utca visszakapja régi nevét, ha értékes, a közösségnek példát mutató emberről nevezik el, vagy ha a keresztelőt az ott élők kezdeményezik. Új névadóként a húr nélküli fagitáron, olykor a zenekarral együtt „zenélő" Gyurikát javasolták – nem gúnyból, kedves viccként. Őt mindenki ismeri és szereti Vásárhelyen. És mindig azt a helyet neveznék át, ahol éppen játszik.– Szinte minden városban van Somogyi Béla utca, Vásárhelyen megszüntetik. Nem értjük – közölte az ott lakó Szigeti Béla és felesége. Megoldást is javasoltak: legyen az utcájuk Tisza István, de akkor az azt keresztező Mikszáth Kálmánt is kereszteljék át – Somogyi Bélára. Sarki házban élnek.És még egy humoros ötlet hangzott el az utcákat járva: 10 évente az összest nevezzék át, hogy a taxisok és a postások is járjanak továbbképzésre.