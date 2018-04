Lezárások, terelések városszerte Vásárhelyen, az autók kerülgetik az irányjelző táblákat. Fotó: Imre Péter

– A Kálvin tér környékén a lezárások, elterelések miatt rossz és veszélyes a közlekedés – számolt be tapasztalatairól a nyugdíjas korú Klára, aki főleg kerékpárral közlekedik Vásárhelyen. Hozzátette: jobban kell figyelni a gépkocsikra.A tramtrain közműkiváltási és vágányépítési munkái okán sok az útlezárás, az elterelés, a közlekedőknek „egérutakat" kell keresniük, hogy céljukhoz a kertek alján, kisebb utcákon elérjenek. A legutóbbi korlátozás a Kertváros környékén történt: lezárták az Ady Endre utca körforgalmának Kodály utca felé vezető sávját a Hősök terénél.Ez azt jelenti, kifelé lehet kanyarodni, de a Kodály felé, az építési forgalom kivételével, nem. A közműkiváltások, áthelyezések több ponton a kerékpárutakat is érintik. Az Andrássy út Petőfi utcához közeli szakaszán csapatával dolgozó munkavezető úgy látja, a biciklisek fegyelmezetten betartják az eltereléseket. Megértők, nem reklamálnak, nem szólogatnak be. Csak udvariasan érdeklődnek a munka állásáról.– Hacsak lehet, nem autóval közlekedem, de gyalog vagy kerékpárral sem egyszerű. Most a Csengettyű közi szalagtízesnél nem vettem észre az egyirányúsítást, és az utca végéből tolattam vissza – mondta Orbán Julianna, aki, mikor beszélgettünk, az autót hajtotta. – Szinte naponta újra kell tanulni, merre mehetünk – tette még hozzá. Most minden út sétálóutca Vásárhelyen, hiszen olykor az autók is lépésben haladnak – hallottunk egy találó megjegyzést a helyzetre.– Korábban is nehéz volt tolni a babakocsit, mert rosszak a járdák. Most, hogy „elbarikádozták" az utakat és gyalogjárdákat, borzalmasak az állapotok. Nagyon kell figyelni, hogy meddig haladhatunk az egyik oldalon, mikor kell átmenni a másikra, olykor az autók, kerékpárok között szlalomozva – beszélt tapasztalatairól Andrea, aki a 11 hónapos Natasával sétált az Andrássy úton. Hozzáfűzte: kíváncsi a tramtrainre, amely miatt ez a felfordulás kialakult, és szinte ostromállapot uralkodik a városban. – Bár nem látom értelmét a megépítésének, mert az emberek eddig is megoldották a Szeged és Vásárhely közötti közlekedésüket – vélekedett.– Bosszantó a helyzet, de egy építkezés ezzel jár, el kell viselni – mondta higgadtan az autójában ülő Tamás.A tramtrain építéséhez kapcsolódó munkálatok előreláthatólag több ütemben, idén nyárig tartanak. Csokornyi a lényegesebb változásokból: április 10-étől az Andrássy út forgalma egyirányú lett a Kálvin tér felől az Emlékpont irányába, és ezért a Petőfi utcáról csak jobbra lehet kanyarodni, az Emlékpont irányába. Fontos: a Bocskai utca a buszpályaudvar kijáratától az Andrássy út irányába zsákutca lett, a pályaudvar felé egyirányú.Minden átmenő forgalomnak a rendőrség az újonnan átadott északi elkerülőt javasolja Mártély, Szentes, Székkutas és Orosháza irányába, illetve onnan Szeged felé. Míg a Makó, Földeák, Maroslele felé közlekedők a déli elkerülőn közlekedhetnek. Aki Székkutas irányából Makó felé tart, az a Kálvin János téren, az Andrássy úton és a Kaszap utcán át juthat el a már említett déli elkerülőre.