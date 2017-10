Most nem tiltja semmi a parkolást, de lehet, hogy fogja: beállnak a szertár elé a tűzoltóságnál

– A tűzoltóság szertára, garázsai elé álltak, bármikor kihajthat riasztásra akár több kocsi is. Ez nem túl szerencsés hely a várakozásra – szólítottuk meg egy kisteherautó vezetőjét és utasait. Keresztben álltak meg a vásárhelyi tűzoltólaktanya előtt, a kerékpárút és az úttest közötti szakaszon, szinte teljesen elfoglalva a vonulási területet. Azt mondták: a sofőrt telefonon hívták, azért álltak meg, mert menet közben tilos és veszélyes mobilozni. A motor jár, azonnal tovább tudnak menni.Gyanús volt, hogy a laktanya udvarán éppen akkor engedték fel a létrát, és két tűzoltó állt a kosárban. Lehet, erre voltak kíváncsiak? Csak tippelhetünk. Az viszont tény, amint befejeztük az alig egyperces diskurzust, az autós elhajtott. Egy furgon is beállt a tűzoltóság elé tegnap délelőtt. Messziről figyeltük, mit tesznek a benne ülők. Pár másodpercig vártak, és elhajtottak.Többen jelezték vásárhelyi szerkesztőségünkben, hogy a tűzoltólaktanya előtt – a már említett részen, illetve beljebb, a szertárhoz közelebb is – civil járművek parkolnak olyan helyen, ahol akadályozhatják a riasztott egységek kijutását. Ottjártunkkor tegnap kirívó esettel nem találkoztunk, bár a hangár utolsó ajtaját egy taxi és egy másik kocsi kicsit elállta. A tűzoltóság előtt nincs parkolót jelző tábla vagy felfestés, igaz, tiltót sem láttunk. Ha nem tiltják, akkor szabad?Megkerestük az ügyben a katasztrófavédelmet. A vásárhelyi tűzoltólaktanya előtti terület önkormányzati tulajdonú. A környező üzletekhez érkező vendégek valóban több esetben használják parkolásra az út menti aszfaltos részt, de ez eddig nem akadályozta a tűzoltóautók biztonságos kihajtását – tudtuk meg Molnár Krisztinától, a megyei katasztrófavédelem szóvivőjétől.Csuka Attila alezredes, a vásárhelyi tűzoltóság parancsnoka közölte: mindig figyelmeztették a szabálytalanul parkoló autósokat, a környező üzletek tulajdonosait is megkeresték. Ismétlődésre nem volt példa. Csuka a helyi közlekedés- és közbiztonsági tanács tagjaként javasolni fogja korlátozó, megállni vagy várakozni tilos tábla kihelyezését.