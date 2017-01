Működik az elemózsiás telefonfülke Vásárhelyen

– Májusban lesz egy éve, hogy itt lakom Újvároson, és már a kezdetektől tapasztaltam, hogy a Széchenyi téri telefonfülkébe ételt tesznek az emberek. De használt ruhát és cipőt is láttam már – mondta a vásárhelyi Németh István . Az orvosi rendelők előtti fülke egyre híresebb lesz, már Facebook-oldalakon is találkozhatunk vele. Nevezetessége abban áll, hogy ismeretlen jótevők különböző ételeket helyeznek el benne, aki arra jár, éhes és rászoruló, vehet, vihet belőle. Ottjártunkkor, tegnap délelőtt éppen semmi sem szerepelt a kínálatban.A szabadfogas-akcióhoz hasonlóan ez is országos vagy akár határokon átívelő kezdeményezéssé válhat, a civilek ötletei kimeríthetetlenek. Csende István azt mondta, úgy figyelte meg, az ételt, ruhát este helyezik ki, és reggelre elviszik. – Nagyon jól teszi, aki rak ki ételt – fűzte tovább egy arra sétáló férfi, aki azt is elárulta, az egyik jótékonykodót ismeri, az Amerika becenévre hallgató fiatalember abban a házban él, amely előtt a telefonfülke található.– Jómagam is szoktam kirakni, főként kenyeret, de előfordult, hogy tortát vagy süteményt. Nem egyedül vagyok, többen is viszünk oda ennivalót, akár szendvicsnek való csomagot is – mondta Fodor József , alias Amerika, aki nem akart fotón szerepelni. Azzal magyarázta, hogy nem az ismertségért csinálja. Búcsúzáskor még elárulta: – Azt is tudom, ki viszi el az adományokat, általában egy idős férfi.