Múlóban a ritka kéz-láb-száj betegség Székkutason

– Egyre kevesebb új beteg jelentkezik a rendelésen kéz-láb-száj betegséggel – tudtuk meg Bakos Attila háziorvostól.Székkutason egy hónapja ritka betegség kényszerített ágyba több lakost is. A hétköznapi nevén kéz-láb-száj betegséget a Coksackie-vírus okozta (2017. október 31.:). A betegek szájában vírushólyagok jelentek meg, ami miatt még folyadékot is alig tudtak lenyelni. A betegség jellegzetes tünetei a tenyéren és talpon megjelenő, fájdalmas és viszkető apró kiütések is.Székkutason október végéig mintegy tíz, azóta még körülbelül tucatnyi beteg esett át a kéz-láb-száj betegségen.– Szerencsére eddig még senkinél nem jelentkezett szövődmény, mindenki szépen gyógyul. Már elenyésző az új betegek száma – folytatta Bakos doktor.A háziorvos a település közösségi oldalán is tájékoztatta a lakosságot a betegség tüneteiről. Így nem ijedt meg senki a szokatlan tünetek miatt.