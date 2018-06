Mutatjuk: listákon a vásárhelyi TAO-pénzek!

A vásárhelyi tao-pénzek elszámolásainak nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos munka folytatódik. Amit klubokra lebontva megkezdtek, de az adatvédelmi törvény betartása miatt hosszú ideig is elhúzódhat. Márki-Zay Péter polgármester ragaszkodik ehhez, mert szerinte az átláthatóság növelné a bizalmat - írtuk alig egy hete A téma, amelyet az éjszakai órákba nyúló közgyűlésen is tárgyaltak, a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány beszámolója kapcsán került terítékre. Fekete Ferenc (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő, sporttanácsnok azt is közölte: ha bármilyen szabálytalanság és törvénytelenség lenne a tao-pénzekkel egy-egy klubnál, az a következő 2 évben nem pályázhatna. Ilyen még nem fordult elő a városban. Vásárhely24 úgy döntött , elkövetkező napokban 2011-től kezdődően évenkénti bontásban, tételesen nyilvánosságra hozza, hogy a vásárhelyi sportegyesületek melyik cégtől, mekkora összegben kaptak TAO támogatást, valamint azt is, hogy ezekből a pénzekből mi valósult meg." Ebben pedig egyetlen cél vezérel minket: a vásárhelyi sportegyesületeket övező politikai-korrupciós vita és vádaskodás lezárása. Hisszük, hogy egy ilyen kérdésben a nyilvánosság lehet az az erő, amely egyértelmű és tiszta helyzetet teremt, lezárja a folyamatban lévő vitákat és elveszi annak a lehetőségét, hogy a sportegyesületek folyamatosan egy politikai-korrupciós diskurzus foglyai, túszai legyenek" - írja a portál