Nagymágocsra tekertek a kíváncsi vásárhelyiek

– Az időjárás miatt majdnem lemondtuk a túrát, végül kiderült. Az ég is, meg az is, hogy sokan leszünk – mondta Berényi Károly, az EVP Egészségfejlesztési Iroda és a Hódmezővásárhelyi Gyerekegészségügyért Alapítvány által szervezett kerékpártúra vezetője. A biciklisek szombaton Hódmezővásárhelyről, a millenniumi székely kaputól indultak. Az úti cél a nagymágocsi kastély volt.



– Mintegy 25-en jöttek el. Reggel még úgy volt, hogy ha ötnél kevesebben vállalják a 60 kilométeres tekerést a hideg, szeles időjárás miatt, akkor inkább lemondjuk, áttesszük egy másik időpontra. Bennünket is meglepett a létszám. Jó hangulatú lett a túra. Több pihenőt is beiktattunk, hogy azok számára is élvezetes legyen, akik nem annyira edzettek. Egyébként a középkorosztály képviseltette magát a legnagyobb létszámban – tette hozzá

Berényi.



A biciklis csapathoz Székkutason tizenegy fős német csoport is csatlakozott. A Piroska-regény szerzője, Hugo Hartung szülővárosából, Netzschkauból látogattak Székkutasra. A kerékpárosok Nagymágocson megnézték a Károlyi kastélyt, sétát tettek a parkban, majd kis pihenő után visszaindultak Hódmezővásárhelyre.