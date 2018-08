Ne háton kelljen kihozni a mentősöknek a betegeket - 9 éve várják az útalapra az aszfaltot Mindszenten

A csatorna kész, de az aszfalt még sehol

Pászti Nagy Erika mutatta: kilenc év alatt már kikátyúsodott az útalapjuk, amiért a lakók ingatlanonként 70 ezer forintot fizettek. Fotó: Kovács Erika

Zsótér: Felelőtlen ígéret volt

Kevés a pályázati lehetőség

– Kilenc évvel ezelőtt házanként 70 ezer forintot fizettünk be, hogy legyen a házunk előtt szilárd burkolatú út. Lassan tönkremegy az útalapunk, mert aszfalt még mindig nincs rajta – mondta az egyik érintett Hódosy utcai lakos, Pászti Nagy Erika.A Hódosy utcában néhány ház előtt aszfaltos út vezet, utána azonban, egészen az utca végéig, még hiányzik a burkolat. Erika már szinte minden fórumhoz fordult, de hiába.– Kilenc éve abban a tudatban fizettük be a 70 ezer forintokat, hogy belátható időn belül köves utcánk lesz. A mi pénzünkből készült az útalap, a férfiak még fizikai munkát is vállaltak. Az önkormányzat megígérte, hogy aszfaltot húzat rá, azután visszakoztak. Azt mondták, előbb készüljön el a szennyvízcsatorna. Már legalább 3 éve használjuk a csatornát. Ráadásul nem is az úttesten fut a gerincvezeték, hanem mellette, a zöldterületen. Aszfalt pedig sehol. Azóta nem telt el úgy év, hogy ne kérdeztem volna a polgármesterünket: mi lesz az utunkkal? Ő mindig azt mondta, hogy nincs rá pénz. Idén tavasszal azonban arra kért, hogy igényeljük meg írásban is a fedőburkolást, mert ősszel elkészítik. Ezért ért hidegzuhanyként a levél, amit a hivataltól kaptam.Erika megmutatta a levelet, amiben az áll, hogy a képviselő-testület megtárgyalta a beadványt, de nem látnak lehetőséget arra, hogy 2018-ban, soron kívül megtörténhessen a Hódosy utca aszfaltozása. „A település közúthálózatának – fedezettel bíró – tervszerű karbantartása, felújítása folyamatos feladatot ró Mindszent Város Önkormányzatára, amelyben jelenleg – forráshiány miatt – nem szerepel teljes utcák, útszakaszok új, az út teljes felületét érintő aszfaltozása."– Ez az egyetlen utca Mindszenten, ahol van útalap. Mintegy 190 méteres szakaszról van szó. Közben már azt is megkaptuk bizonyos helyekről, hogy nem is hivatalosan készült az útalap, csak úgy magunktól csináltuk. Ez nem igaz, hiszen itt akkor már volt víz- és gázvezeték is. Engedély nélkül ki mert volna 70-80 centis útalapot készíteni? Megvoltak a tervek, engedélyek, és volt felelős műszaki ellenőr is. Minden szabályosan készült – háborgott az asszony, aki az elmúlt hetekben egy székesfehérvári és egy vásárhelyi vállalkozástól is kért árajánlatot, hogy mennyibe kerülne az útszakaszuk aszfaltozása. – Az egyik 2,8, a másik 3,2 millió forintért vállalta volna. Ebben az összegben, azt mondták, benne lenne az is, hogy a 700 négyzetméternyi területen kijavítják az útalapot, amely a 9 év alatt kikátyúsodott. Az árajánlatokat eljuttattam az önkormányzathoz.– Amikor az útalap elkészült, még nem voltam polgármester. Véleményem szerint az akkori képviselő-testület felelőtlenül ígérte meg azt, hogy ha a lakók elkészítik az útalapot, akkor az önkormányzat leaszfaltozza – mondta Zsótér Károly polgármester. – Ahhoz, hogy erre az útalapra rá lehessen húzni 5 centis aszfaltréteget, legalább 8 millió forintnyi előmunkálatok kellenek. Az útalapot ugyanis vízszintbe kell hozni. Az aszfaltozás mellett pedig még padkát és vízelvezető árkot is kell készíteni. Hárommillió forintból ezt a munkát nem lehet megoldani.A városvezető kiemelte, Mindszent éves költségvetésében 5 millió forint áll rendelkezésre 1700 kátyú kijavítására.– Még van 3,5 kilométer földes utcánk is, ahová a mentő sem tud bemenni, ha esik az eső. Testületünknek az a döntése, hogy útépítésnél ezek az utcák jelentsenek prioritást. Utána sorra vesszük majd a Hódosy utcát is. Vagyis nem azt mondtuk, hogy soha, de egyelőre nem megy. Ebből az 5 millió forintból, ami rendelkezésünkre áll, 3 utcát tudtunk kikátyúzni, semmi többet. Sajnos ilyen célra nagyon kevés pályázati lehetőség van, de ami van, azzal élünk. Belterületi utak javítására pályáztunk a Belügyminisztériumhoz. Ha megnyerjük a 15 millió forintot, akkor az összes kátyút be tudjuk tömni. A Start programban is pályáztunk útépítésre. Idén 1 útszakaszt aszfaltozunk le. Ez a közösség számára fontos út, amely az orvosi rendelőtől az Oncsa sori helikopterleszállóig vezet. Kérem a Hódosy utcaiak megértését. Ha már nem lesznek földes utcáink, az ő utcájuk lesz a következő...