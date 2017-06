Négymilliárdból lehet új könyvtára Vásárhelynek

Négyzetméterenként 890 ezer forint



Kiszámoltuk, ha valóban 4500 négyzetméteres lesz az épület, négyzetmétere 890 ezer forintba kerül majd a berendezéssel együtt. Találtunk olyan új építésű, kulcsrakész lakást, amelyet négyzetméterenként 228 ezer forintért árulnak úgy, hogy abban már az építtető haszna is benne van, a bútorok viszont nincsenek.

– Megállapodtunk, hogy egy új könyvtárt kellene építeni, mert a régi épülete nem erre a célra készült. Azt írta a polgármester úr, hogy új könyvtár és tudásközpont létesítése szükséges a városban – jelentette be Orbán Viktor május 26-án Hódmezővásárhelyen. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ez 4 milliárd forintos beruházásnak ígérkezik. – Csak annyit kértem, hogy legyen szép. Ha már az őseik ilyen szép várost építettek, akkor egy új épület inkább a hagyományokat folytassa, ne pedig rombolja azokat – tette hozzá a kormányfő.Mint korábban megírtuk, a régi könyvtár tetőszerkezete elavult, az épület gyakorta beázik. A raktárban penészednek a könyvek (2017. február 8.: Új könyvtár épülhet Hódmezővásárhelyen). Az önkormányzat konzultációt is folytatott a lakossággal. A 2000 válaszadó 70 százaléka azt szeretné, ha a belvárosban épülne meg az új könyvtár. 40 százalék a Kossuth teret javasolta helyszínnek.Bár döntés még nem született, esélyesnek látszik az ótemplom és az OTP közötti terület. Erről és az ellene indult internetes aláírásgyűjtésről is írtunk. A petíciót szignálók, tegnapig 316-an a zöldterületet féltik, és a Bankpalotában látnák szívesen az intézményt.

Mire elég 4 milliárd forint?



Bár két beruházás sem hasonlítható össze, megnéztük, a közelmúltban mik épültek 4 milliárd forint körüli összegből Magyarországon. Pécsett 4,2 milliárdból épült a 38 ezer paneles napelempark. Ugyanott a British American Tobacco csoport 3 milliárdos fejlesztéssel 200 új munkahelyet hozott létre. Zalaegerszegen és környékén 4 milliárdból készül el a víziközmű-rekonstrukció, ami 60 ezer embert érint.

Hogy milyen lesz a 4 milliárd forintból épülő új könyvtár, egyelőre nem lehet tudni. Annyi bizonyos, az emberek egy olyan közösségi teret szeretnének, ahol lehet kávézni, újságot olvasni. A szakma pedig a hagyományos funkció mellett többek között kutatószobát, gyermekfoglalkoztatót, átriumos belső teraszt, kiállítótermet is javasol az új épületbe, no és köré parkolókat, merthogy a jelenlegi könyvtár ennek híján van.– Egy 4500 négyzetméteres, modern könyvtárban gondolkodunk. A jelenlegi, 1600-1700 négyzetméteres régi intézményben is közel 20 ezren fordulnak meg évente. Tudom, hogy mindenki kíváncsi rá, én magam is, de ma még nem lehet tudni, hogy néz majd ki az új könyvtár. Ezért írtuk ki az ötletpályázatot is – mondta Hegedűs Zoltán alpolgármester.Utánanéztünk, máshol mennyi pénzből épült új könyvtár.Debrecenben, igaz, 10 évvel ezelőtt, 1,4 milliárd forintból létesítettek négyszintes, 4200 négyzetméteres új megyei könyvtárat.Makónak 2,6 milliárd forintja van erre a célra. A terveket még Makovecz Imre készítette. Az 1600 négyzetméteres épület főbejárata fedett teraszra nyílik majd. A földszinten lesz kávézó, folyóirat-olvasó, 80 ezer kötetes felnőtt könyvtár. Raktár és kiszolgálóhelyek is helyet kapnak az alsó részen. Az emeletre a 15 ezer kötetes gyerekkönyvtár kerül, de klubtermet, számítógépes termet, irodákat és raktárakat is építenek. A tetőtérben pedig az épületgépészeti berendezéseket helyezik el. A beruházás részeként az új könyvtár környezete is megszépül. 600 méter kerékpárutat, 1100 méter aszfaltot, térköves úttestet, 2500 méter járdát építenek, valamint 300 parkolót és kerékpártárolót.A vásárhelyi új épületre 1,4 milliárddal több jut, mint a makóira, igaz, azt még nem lehet tudni, hogy ebből a keretből a környezet rendbetételére mennyit lehet fordítani.– A vásárhelyi könyvtár jóval nagyobb lesz, mint a makói, hiszen megyei jogú városról van szó, nagyobb lélekszámmal. A környező településeket is ellátja majd. A 4 milliárd forint egyébként keretösszeg, amit szakértők határoztak meg. Lehet, hogy kevesebb lesz, vagy valamivel több az összeg, ez a tervek ismeretében már pontosabban körvonalazódik – mondta az alpolgármester.