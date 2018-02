Nem a büntetést vitatják, hanem a módszert: traffipax miatt mérgesek a vásárhelyiek

Szakál Lajos a helyszínen mutatta meg, hogy hol szokott állni a rendőrautó. Fotó: Török János

– Szinte naponta látok traffipaxozó rendőröket Vásárhelyről Szegedre menet. Ezzel nem lenne probléma, de szerintem szabálytalanul mérnek, mert a forgalommal szemben állnak, a 47-es út Vásárhely felé vezető oldalán, oda pedig csak úgy tudnak eljutni, ha legalább egy közlekedési szabályt megszegnek – panaszolta lapunknak a vásárhelyi Szakál Lajos. A férfit tavaly év végén büntették meg 30 ezer forintra gyorshajtás miatt ezen a szakaszon.

– Nem a büntetés jogosságát vitatom, hanem a módszert. Szerintem ha tőlünk, autósoktól szabálykövető magatartást várnak, akkor a rendőröknek is be kellene tartaniuk a törvényeket – folytatta a férfi, aki azt is elmondta, hogy többen is azon gondolkodnak, hogy lefotózzák a sebességet mérőket, és a felvételeket felteszik az internetre.

Természetesen megkerestük a rendőrséget is. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság válaszában azt írta, hogy „a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése közös érdekünk. A balesetek okai közt a gyorshajtás a meghatározó, második helyet foglalja el". Emellett pedig balesetmentes közlekedést kívántak, és felhívták a figyelmünket a KRESZ 63. § 5. bekezdésére, ami iránymutatást ad a technikai méréssel kapcsolatban. E szerint a rendőrök ott mérhetnek sebességet, ahol csak szeretnének. A jogszabályban az szerepel, hogy a közúti forgalom ellenőrzésekor a berendezést vagy az autót, amelyikben a traffipax van, úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos- és járműforgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza. De ha akarnak, akkor oda is állhatnak, ahova más nem. Azaz sebességmérő a járműforgalom elől elzárt területen és a közútnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek megállása vagy várakozása tilos.