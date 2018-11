Nem akartak lányokat rabolni Vásárhelyen: legális modellcég szólított meg őket, a szüleik telefonszámát is elkérték

„A mai napon a hódmezővásárhelyi Németh László Általános Iskola és Gimnázium előtt három fiatal nő próbálta meg kifejezetten rámenős agitációval modellmunkára elcsábítani gyönyörű és okos 16 éves kislányom. Leszólították, útját állták, és ígértek fűt-fát... Több lányt is megkörnyékeztek, köztük olyanokat, akik már a címcserén is túl voltak. Szerencsére a kislányom figyelmeztette őket: ez egy veszélyes szagú sztori, és a viszonylag jobban öltözött nő két roma származású kísérője sem épp bizalomgerjesztő. Meggyőződésem, hogy az összes történést egy luxusautóból vigyázta egy vagy több rosszarcú maffiózó" – írta egy aggódó apuka

Facebook-posztjában.



A bejegyzést 17 óra alatt több mint 1800-an osztották meg. Rengeteg hozzászólás is érkezett hozzá. Valaki azt kommentelte, „sajnos ezeknek a férgeknek szokásuk az is, hogy kifigyelik, és egy adott pillanatban betuszkolják az autóba a gyereket". Más arról írt, hogy tavaly nyáron egy fekete autóból kiszállt egy férfi, és nagy, fényes csomaggal akarta elcsalni a gyerekeket. Egy férfi pedig hozzászólásában kijelentette, a Kossuth téren fogja felakasztani, bárkik is legyenek, akik el akarták csábítani a gyerekeket.



Kiderült, a rendőrséghez egy szülő sem fordult, csak a sajtó.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata megkeresésünkre azt válaszolta, a hódmezővásárhelyi rendőrök a beszerzett információk alapján megállapították, hogy nem történt jogsértés: „Létező ügynökség keresett modelleket a városban. A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság járőrei, ahogy eddig, ezután is ellenőrzik az iskolák környékét, és amennyiben szabálysértést vagy bűncselekmény elkövetését észlelik, intézkednek."



Felhívtuk az érintett céget, a Model and More Oktatási Központot is. Hoszteszeik szólították meg a fiatalokat az elmúlt napokban. A cég a tanfolyamaikra olyan 13–20 év közötti fiatalokat keresett Vásárhelyen is, akiket érdekel a színészet, a modellkedés és a fotózás világa. Ezzel kapcsolatban tartottak volna vasárnap egy találkozót a város egyik szállodájában, de a kialakult helyzet miatt lemondták.



– Hoszteszeink három napig voltak Hódmezővásárhelyen, a cégünk által kínált lehetőségekről tájékoztatták a vásárhelyi fiatalokat, illetve a vasárnapi programról – tudtuk meg Nádori Margittól, a Model and More Oktatási Központ vezetőjétől. – Kisorsoltunk volna a rendezvényünkön megjelenők között egy 150 ezer forint értékű családi portfóliófotózást is. Azoktól a fiataloktól, akiket érdekelt a dolog, munkatársaim szülői elérhetőséget kértek. Néhány órája mély megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy ez az ártatlan tevékenység micsoda tömeghisztériához vezetett.



A cég lemondta a vasárnapi programot. – Hogy küldtem volna oda a munkatársaimat? Hogy megkéseljék őket? Akasztással is fenyegetőztek... Jártunk az ország sok településén. Sehol nem tapasztaltunk ilyet, mint Hódmezővásárhelyen, hogy valaki rémhíreket kezd terjeszteni rólunk. Minden előjött a hozzászólásokban, a szervkereskedelemtől a feketeautós maffiózókig...



Nádori Margit megemlítette, sok szülő küldött visszajelzést, hogy gyermekük szívesen járna az oktatási központ képzéseire. – Őket továbbra is szívesen várjuk a központunkban. Megértem az aggódó szülőket is, nekem is van gyermekem. A probléma az, hogy az a szülő, aki elindította ezt az egész folyamatot, előtte miért nem bennünket keresett meg? Amikor szembesültem a kialakult helyzettel, azonnal hívni akartam a rendőrséget, de 1 perccel megelőztek. Tisztáztuk a helyzetet. Ha a kollégáim bármiféle riadalmat okoztak akár egy gyermeknek is, azért elnézést kérek. Nekünk semmi ilyen szándékunk nem volt. De a fekete autós maffiózóktól az összes többi rémhírig, mindentől elhatárolódom! – mondta Nádori Margit.