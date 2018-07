Nem az eső nyerte a Hód-tavi csatát

– A történelmi hűségnek megfelelünk, hiszen az eredeti, 1282-ben vívott Hód-tavi csata – IV. László király küzdött korábbi szövetségeseivel, a fellázadt kunokkal –, idején is hasonló volt az időjárás – mondta Sipos Róbert főszervező, mikor szinte dézsából ömlött az eső a megemlékező Hód-tavi (rock)csata helyszínére, a vásárhelyi Rolandringre.



Ezzel párhuzamosan a városban is özönvíz volt, vagyis a látogatók, érdeklődők elkerülték az eseményt, amit rock zenével, kézműves vásárral és kulináris élvezetekkel körítve tartottak meg. Az első program, a Mindszenti Íjászok Baráti Köre által szervezett hódmezei hétpróba – távollövés íjjal 45-től 75 méterig, 7 különböző távolságból – is félbeszakadt. Versenyzők a Vajdaságból is jöttek. Utána a napsütésben gyorsan felszáradt a talaj, folytatódott a rendezvény.



Sipos Róbertet kunsági hagyományőrző csoportok keresték meg az ötlettel, elevenítsék fel közösen ezt a történelmi eseményt. A csata emlékére emelt emlékmű, a jurtára hasonlító, utaló építmény a motokrossz pálya, a Rolandring szomszédságában található, és az idei már a hetedik, ezúttal péntektől vasárnapig tartó rendezvény volt. Az eső délutánra elállt, így Nagy Ákos megtarthatta lovasharcmodor-bemutatóját, és a Hód-tavi párviadal selejtezőire, majd vasárnapi döntőjére is sor kerülhetett. Fontos: arcra, sípcsontra, illetve térdre nem támadhattak a résztvevők, akik a 6x6 méteres küzdőtérben pajzsot, kopját, kardot használhattak. A találatokról a bíró és a 4 látó (ők mondták meg, szabályos volt-e) döntött. A viadalon 3 pontot kellett szerezni, hogy az adott kört megnyerje valaki.



A szombat esti koncertek nagy sikert arattak, arra már összegyűlt a közönség, mely hajnalig mulatott a Rolandringen. Vasárnap rendezték a gasztro-lovagi tornát és a Kun László-kupa íjászversenyt is.

Az eseményen megismerkedhettünk hangtálakkal és egyéb ősi fúvós-eszközökkel. Étel, ital és egyéb kézműves termékek is voltak, sajtok, vásárhelyi túrós lepény és különféle étkek várták és várják majd jövőre is a kilátogatókat.