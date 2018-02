Nem azért kapott új aszfaltot a polgármester utcája, mert ő ott lakik - A mentő nehezen jut el a helikopterig

– Ilyen út vezet a mentőhelikopter-leszállópályához. Bokáig járunk a sárban! – írta egy mindszenti lakos a közösségi oldalán, és fotókat is tett fel a sáros, járhatatlan utcáról.



Legutóbb szombati lapszámunkban foglalkoztunk a mindszenti utak állapotával (2018. február 3.: Évi 30 milliót tesznek a kátyúkba Mindszenten). Megírtuk, az aszfaltos utak 40-50 évesek, alap nélkül készültek. Az önkormányzat felmérette, 10 milliárd forintba kerülne az újraépítésük. A földes utcákban pedig a lakosság anyagi hozzájárulása is szükséges a szilárd utak létesítéséhez.



Megnéztük a mentőhelikopter leszállópályájához vezető utat. Az interneten körbejáró fotót az Oncsa sor másik végéről készítették. Szerencsére a mentő nem abból az irányból közelíti meg a leszállópályát. De a rendelőintézet melletti keskeny kis közben is kritikán aluli az út állapota.



Az Oncsa soron körülbelül 100-120 méteres szakaszon van ugyan aszfalt, de szinte egymást érik a kátyúk. Ottjártunkkor egy személyautó is küzdött a kátyúkkal, amik ráadásul tele voltak vízzel, így azt sem lehetett látni, mennyire mélyek. Egy motoros is befordult a sorra. Csak a járdán mert közlekedni.



Ahogy az út a leszállópálya felé kanyarodik, onnantól földes az utca. A pályáig azonban tégla- és cseréptörmelékkel töltötte fel az önkormányzat, hogy ne süllyedjen el a sárban a mentő.



– Áldatlan állapotok vannak az Oncsa soron – ismerte el Zsótér Károly polgármester is. A téglatörmeléket azért terítették le, hogy ne süllyedjen el a mentő. Idén a helikopterleszállóig elkészül a szilárd burkolat, illetve a köz új kopóréteget kap. A forrást a Start mintaprogramból biztosítják.



Több mindszenti lakos is felvetette, hogy bezzeg a polgármester utcája sima, a szennyvízcsatornázás után ugyanis újraaszfaltozták. Erre is rákérdeztünk.



– Nem azért kapott az utcánk új aszfaltot, mert én vagyok a polgármester – mondta. – A városnak azon a részén, ahol én is élek, nagyon keskenyek az utcák. A szemben lévő házak között alig négy méter a távolság. Ezekben az utcákban, a teljesség igénye nélkül például a Vajda, Vadnai, Hársfa, Árpád vagy Mátyás király utcában, nem lehetett gravitációs módszerrel vezetni a szennyvizet. Más megoldást alkalmaztak. Nehezítette a munkát, hogy ezek az utcák 20-30 méterenként kanyarodnak. Csatornázáskor teljes szélességben tönkretették az utakat. Ezért kaptak új aszfaltot. Máshol, ahol nem lett ekkora a kár, ott sávos helyreállítást végeztek. Én is hallottam már olyan szóbeszédet, hogy a Vadnai utcát csak tévedésből aszfaltozták újra, mert összekeverték a mi utcánkkal, a Vajdával. De ez nem igaz. Hangsúlyozom, a helyreállítás mikéntjének semmi köze nem volt ahhoz, hogy hol lakik a polgármester – mondta Zsótér Károly.



Arról is beszélt, hogy tudja, hogy mi minden kering az interneten. Azt kérte, akiknek bármilyen problémájuk, észrevételük van a városban zajló fejlesztésekkel kapcsolatban, keressék meg a fogadóóráján, amit minden hónap első hétfőjén tart, 15 órától.