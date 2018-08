Nem egy osztálynak kérték a Petőfi utcai egykori iskolát Vásárhelyen

Az egykori iskolaépület most. Fotó: Imre Péter

– Nem egyetlen osztálynak kértük a Petőfi utca 6. szám alatti egykori iskolaépületet, karácsonyig a teljes felső tagozat átköltözik a Szőnyi-iskola közeli, Deák utcai székhelyéről. A tornatermet pedig, amint lehet, használhatóvá tesszük – jelentette be szerdán sajtótájékoztatón Bán Csaba, a vásárhelyi Ótemplomi Református Egyházközség lelkésze azzal kapcsolatban, hogy. Szeptember 1-jétől kérték az átadást.Elmondta: a közelmúltban presbitériumi döntés született ennek kezdeményezésére, és levélben megkeresték Lázár János országgyűlési képviselőt, Márki-Zay Péter polgármestert, valamennyi közgyűlési képviselőt, és személyesen is tárgyaltak velük. Kiemelte: az iskola fejlődik, az évek során megduplázta tanulói létszámát, és a három református fenntartású intézményben – Bethlen, Szőnyi, Aranyossy – több mint 1000 diák tanul és 160 alkalmazott dolgozik. Az Aranyossy felújítására idén 180 millió forintot költöttek – és elkötelezettek a további fejlesztésre –, októberben lesz az átadás.Grezsa Ferenc, az egyházközség iskolaügyi gondnoka azt emelte ki, hogy a helyigénnyel élő civil szervezetekkel nemcsak a város, az egyház is meg tud majd egyezni az egyes üresen álló termek használatáról, valamint a jelenleg „házon belül" lévőkkel, a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesülettel és a lövészklubbal. Ehhez kapcsolódva Bán Csaba közölte,Az iskolaügyi gondnok hangsúlyozta: oktatásstratégiai szempontból is jobb, ha nem egy-két évre, hanem hosszú távon tervezhetnek a Petőfi utca 6. szám alatti épülettel. – Egy Hódmezővásárhely létezik, mi, reformátusok is azért dolgozunk – zárta mondandóját Grezsa Ferenc.