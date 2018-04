Nem elég, hogy bezárt a bankfiók Mindszenten, leszerelték a bankautomatát

Idén már Hódmezővásárhelyen, az Andrássy úti OTP-fiókban kell ügyeiket intézniük a bank mindszenti ügyfeleinek. A pénzintézet az ügyfelek jobb kiszolgálására hivatkozva zárta be a fiókirodát , ami nagy felháborodást keltett, még gyertyás tiltakozást is szerveztek Mindszenten.Az ügyfeleket, különösen az időseket, nagyon rosszul érintette a változás. Ha valaki busszal megy a megyei jogú városba, bár a távolság nem nagy, mégis fél napjába kerül, mire elintézi a bankügyeit. Ráadásul a legtöbb idősnek túl hosszú a séta a buszpályaudvartól az Andrássy útig. Van olyan mindszenti lakos, aki kis négykerekű rokkantkocsival közlekedik, azzal fel sem szállhat a buszra. Tavaly év végén azt ígérte az OTP, a bankautomatát helyben hagyják. Most megijedtek a mindszentiek, hogy már pénzt sem vehetnek fel helyben.A volt OTP ajtajában most ez a felirat olvasható: „A bankjegy-automata (ATM) átmenetileg nem üzemel. Hamarosan elérhető lesz a Kormányablak mellett."Megkérdeztük az OTP Bank Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályát, miért vitték el a mindszentiek automatáját, illetve mikor hozzák vissza. Azt válaszolták, azért kellett leszerelni, mert az épületet a jövőben más bérli. Az új gép a Köztársaság tér 6. szám alatt, a Kormányablaknál lesz. A telepítés folyamata a szerződéskötésnél tart. Addig az ügyfelek türelmét kérik.