Nem foglalkoznak Soros Györggyel a vásárhelyiek

– Fidesz-párti, nem? – kérdezett vissza Félegyházi Tekla az Andrássy úton, amikor arról érdeklődtünk: mi jut eszébe először Soros Györgyről.



– Nem tudom hova tenni, de ha jól sejtem, akkor politikus. Bár fogalmam sincs, milyen pozícióban. Ezt azért szégyellem, mert nyilván egy ismert emberről van szó. A közéletre fogékonyabb barátaim beszélnek egyre többet róla – fejtette ki.



A Népszava írt arról a múlt héten, hogy a Soros György által alapított Roma Oktatási Alaptól (REF) 60 millió forintot kapott Hódmezővásárhely 2008 és 2012 között.



Az alap célja, hogy roma és nem roma diákok azonos minőségű oktatásban vehessenek részt. 2005-ös alapítása óta 15 délszláv, valamint kelet-európai államban támogat, illetve támogatott ilyen projekteket. Ebből azért lett hír most, mert a kormány a menekültválság kapcsán Soros György tevékenységét is kritizálja, egész oldalas újsághirdetésekben. Az már más lapra tartozik, hogy ezekkel a hírekkel mit kezd az olvasó. Mindig kell valaki – Mindig kell valakivel takarózni, és ráfogni mindent – kezdte Róbert és Mónika a Kossuth téren. – Soros tevékenységét nem igazán tudjuk megítélni, de nem is foglalkozunk vele különösebben – fogalmaztak.

– A pénz jut eszembe róla. Hallottam, hogy ezzel foglalkozik.



Amit például Argentínában csinált, amiatt negatívnak tartom. Az egész pénzvilágot ő mozgatja, amit helytelennek tartok – mondta egy neve elhallgatását kérő tanár. Szerinte az integráció fejlesztésére szánt pénzekből az iskolák nem láttak semmit. – Nem látom, hogy javult volna a diákok motiváltsága és az eredménye – tette hozzá. Léteznek fontosabb dolgok is az életben – Nem vagyok tájékozott a politikában, de egyre többet hallom az ő nevét – mondta egy szintén névtelenséget kérő hölgy. Hozzá csatlakozott László, aki szerint léteznek fontosabb dolgok is az életben. – 24 órás műszakok mellett nincs ideje az embernek ezzel foglalkozni. A magánélet sokkal fontosabb, mint a közélet – osztotta meg véleményét. Egy király van – Őt még a hazájában, Angliában sem szeretik – összegezte mondanivalóját a Budapesten született üzletemberről egy, szintén a neve elhallgatását kérő férfi.



– Öreg és fifikás üzletember. A piszkos pénzvilág irányít mindent! Gusztustalan az a pénzhajhászás, ami nálunk folyik! Egy országban csak egy királynak kell lenni, nem csinálhat mindenki azt, amit akar, mert ez nem demokrácia.



Lehet a törvények helyességét vitatni, de attól még egy király van – fejtette ki gondolatait a férfi. – Akinek sok pénze van, az adományoz. Számára az a 60 millió olyan, mintha én magának 200 forintot adnék – jelentette ki. Adakozik, támogat – Egy megöregedett milliárdos. Gondolom, akit támogat, az szereti, aki ellene van, az nem. Nem tudom, hogy bárki gyűlöli-e, de én biztosan nem – magyarázta Héjja Gergely. – Mindenképp pozitívnak tartom, ha egy gazdag ember adakozik, támogat valamit.



Nem szívesen foglalkozom azzal, hogy bekerült a kormányzati kommunikáció középpontjába, mert túl sok energiát köt le – mondta. Megkérdeztük szegedi olvasóinkat. Mit tud Soros Györgyről? Ruszter Patrik (futár):

– Hallottam már ugyan róla, de tiszta propaganda az egész, ami megy ebben az országban. Nem különösebben érdekel a politika, nem is politizálok, csak azt tudom, hogy nem vagyok elégedett azzal ami megy nálunk. Váltsák le Orbánt!



Horváth Henrietta (tanuló):

– Nekem ő teljesen ismeretlen, maximum plakátokon, ha láttam a nevét. Engem ez az egész téma nem érdekel, de nem is zavar. Egyszerűen figyelmen kívül hagyom, nem olvasok róla. Soha nem foglalkoztatott a politika, és most sem érdekel.



Kovács Pál (nyugdíjas):

– Annyit tudok róla, hogy egy amerikai üzletember. Aztán az, amiket mondanak róla, az vagy igaz, vagy nem, mert csak azt lehet tudni, amit a hazai lapokban olvasni lehet róla. Meghallgatom a híreket róla, de sem vele, sem az ellenfeleivel nem tudok mit kezdeni.



Szilágyiné Dr. Bay Lujza (nyugdíjas rendőr):

– Igen, tudom ki ő. Figyelemmel kísérem az eseményeket, és annyi a véleményem, hogy szeretem, ha az emberek kihasználják a lehetőségüket és a pénzüket, és jó dolgokra költik és fordítják azokat. Jobb lenne, ha jobb dolgokra használnák, sok mindenkin lehetne segíteni.



