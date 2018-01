Nem gladiátorokat nevelnek - nívós díjat vehetett át a vásárhelyi testnevelő

Óriási sikert ért el 2017-ben a vásárhelyi Szent István Általános Iskola Dobra Ildikó által felkészített, II. korcsoportú atlétika-csapata, hiszen a székesfehérvári Diákolimpiai országos döntőt megnyerve hazahozhatták a vándorkupát. A testnevelő a napokban egy hatalmas elismerést is átvehetett, hiszen a Diákolimpia tavalyi zárórendezvényén elismerték minden megye legeredményesebb szakemberét, Csongrád megyéből pedig Dobra Ildikó érdemelte ki ezt a díjat, amit Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól, valamint Balogh Gábortól, a Magyar Diáksport Szövetség elnökétől vehetett át.



- Nagyon megtisztelő volt, színvonalas ünnepségen vehettük át az elismerést, ezáltal is megmutatták, hogy mennyire elismerik az ember munkáját. A sikerben nem csak nekem, hanem az iskolánkban dolgozó testnevelőknek is van szerepük, hiszen a gyerekek közül senki sem atléta, volt köztük futballista, kosárlabdázó vagy éppen küzdősportoló. Jó képességűek, de amit tanultak, azt mindet tőlünk, tőlem tanulták. - fogalmazott a tavalyi siker kapcsán Dobra Ildikó.



A mai korban egyre nehezebb megszólítani és a sport mellett tartani a gyerekeket: ennek kapcsán Dobra Ildikó elmondta, a sportiskolában jó helyzetben vannak, hiszen egy alkalmassági vizsgát követően kerülnek be a lurkók, munkájukat pedig a vezetőség is elismeri. - Ezek a gyerekek imádják a sportot, és ami fontos, hogy kiváló testnevelők kezei alá kerülnek. Alsós korban óriási szerepünk van, csak a testnevelők tudják megszerettetni a sportot a gyerekekkel. Nem gladiátorokat szeretnénk nevelni, nagy hangsúlyt fektetünk az elméletre az iskolában. Célunk, hogy ha más nem is, de a magyar sport számára legalább sportszerető ember, vagy szurkoló váljon a fiatalokból. - tette hozzá.