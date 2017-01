Nem hagyták megfagyni Ildikót és Józsit

– Nem fér oda be még két ágy se! Olyan pici! – kiabálta vacogva Varga Ildikó péntek délelőtt a székkutasi tanyavilágban, ahol szekrényekből és fóliákból összetákolt otthonuk áll. – Különben is, megmondtam, hogy a kutyák nélkül nem megyek sehova! Az önkormányzat pedig nem engedi, hogy odavigyem a három kutyát! Írásban is lemondtunk a felajánlott házrészről!Az asszony nemcsak a dühe miatt emelte fel a hangját, hanem azért is, hogy a süvítő szélben egyáltalán értsük egymás szavát. Az 55 éves nőről és a 75 éves férfiról csütörtöki lapunkban írtunk.Amikor szerdán náluk jártunk, még „csak" mínusz 1-2 Celsius-fok volt napközben. Péntekre virradóra azonban kegyetlenné vált az időjárás. Hó esett, a szélvihar pedig a puszta közepén elviselhetetlen volt. Megírtuk : a pár korábban jogcím nélkül egy székkutasi önkormányzati ingatlanban élt, amit teljesen lelakott. A település értékesítette a házat. Nyáron Ildikó időközben teljesen összedőlt tanyájának udvarára költöztek a fólia alá. Mint megírtuk, a férfinak 120 ezer forintos nyugdíja van, az asszony pedig 26 ezer 600 forintos ellátást kap. Megítélésünk szerint ebből a pénzből albérletet is fizethettek volna. Hogy miért nem kerestek lakást, hiába kérdeztük.A pár azért fordult lapunkhoz, mert hallották a rádióban, hogy nagyon hideg jön, és féltek, hogy megfagynak. Jelzésünkre az önkormányzat azonnal intézkedett. Szabad önkormányzati lakásuk nem volt, de egy 20 négyzetméteres ingatlanrészt péntek reggelre lakhatóvá tettek. Kályhát és tűzhelyet is biztosítottak. Kialakítottak egy mosakodásra alkalmas helyet is. Az önkormányzat tanyagondnoka elvitte őket, hogy beköltözés előtt megnézzék. Mindenki meglepetésére azonban a párnak, legfőképpen Ildikónak nem tetszett a hajlék.– A fólia alatt nagyobb helyünk van, mint ott lenne! Nem tudom, hogy gondolták, hogy járunk ki a kutyákat etetni, itatni? – harsogta az asszony, miközben húst melegített a fólia alatt, a gáztűzhelyen. A 75 éves Józsi akkor már minden ízében reszketett. Látszott rajta, hogy eljutott a hidegtűrő képessége határára. Az asszony azt mondta, keresnek albérletet, ahol a kutyákat is elhelyezhetik. Van rá ígérvényük, hogy egy férfi visszahívja őket.Győzködtük Ildikót, hogy addig is fogadják el az önkormányzati lakrészt, de akkor még nem engedett, pedig József is hajlott volna rá.– Amikor délelőtt bejöttek az önkormányzathoz, a férfin látszott, hogy ő azonnal beköltözne, de Ildikó hajthatatlan volt – erősítette meg Hunyák Zsuzsanna jegyző.– Erőszakkal senkit nem lehet fedél alá kényszeríteni. Pedig a szerződést is előkészítettük. Április 15-éig, a fűtési szezon végéig havi 2000 forintért ott lakhatnának. Ez idő alatt albérletet is tudnának keresni – mondta a jegyző. Arról is beszélt, a kutyákat azért nem engedik oda, mert az épület szemben van az iskolával. Abban egyetértettünk, a három ebnek sokkal jobb helye lenne egy menhelyen, mint láncra kötve a tanya udvarán.Még ki sem értünk az önkormányzat épületéből, amikorra megváltozott a helyzet. Ildikó mégis úgy döntött, hogy elfogadják az önkormányzat által kínált lehetőséget. A tanyagondnokon keresztül üzente a jegyzőnek: "Csak azért, nehogy a Józsi megfagyjon!".